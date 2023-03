Imperia: ecco la nuova via Agnesi. “Percorso alternativo per by-passare il centro cittadino. Pronta nel 2025” /Il progetto

Rivoluzione della viabilità in via Agnesi, a Imperia. L’intervento consentirà di realizzare un bypass stradale per evitare il transito dei mezzi nel centro storico di Oneglia.

Il piano dei finanziamenti, dal costo di circa 6,5 milioni di euro, è stato presentato nel pomeriggio di oggi 22 marzo in Comune.

I lavori per la nuova viabilità saranno realizzati in due lotti, uno da 4,5 milioni (tra incrocio Via Diano Calderina/Via Serrati e incrocio Via Santa Lucia/Via Agnesi) e l’altro da 2 milioni di euro (tra incrocio Via Santa Lucia/Via Agnesi e rotonda Carceri). Entrambi gli interventi partiranno a inizio 2024 e nel caso non via siano ritardi, vedranno la loro conclusione a inizio 2025.

Presenti in sala il sindaco Claudio Scajola, il presidente di regione Liguria, Giovanni Toti e gli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone.

Imperia: ecco il nuovo volto di via Agnesi

L’intervento prevede la realizzazione di percorso stradale alternativo per by-passare il centro storico di Imperia-Oneglia e creare così un’opportunità di trasformazione urbana della città con un investimento di 6,1 milioni di euro, che salgono a 6,5 milioni sommando il contributo del Comune.

L’area oggetto di intervento di modifica della viabilità riguarda il tracciato dell’attuale via Giacomo Agnesi con relative aree adiacenti, le cui dimensioni ridotte e ricche di servizi di tutti i tipi (servizi primari e secondari, sportivi, scuole, Rsa, ecc.) determinano gravose condizioni del traffico veicolare, congestionato inoltre dall’intenso traffico pedonale.

Nella pianificazione complessiva del progetto, suddiviso in due lotti funzionali per un ammontare di 4,2 milioni per il primo lotto e 1,9 milioni per il secondo lotto, le opere previste determineranno un percorso carrabile agevole a doppio senso di marcia a partire dalla rotonda delle Carceri fino all’innesto tra via Diano Calderina-via Serrati, anche attraverso la realizzazione di un nuovo tratto viario.

Tale tracciato sarà integrato alla pista ciclabile in corso di esecuzione. L’area di intervento si estende da nord-ovest a sud-est “circondando” per intero il centro storico di Oneglia, oggi diviso in due dal tracciato di via Bonfante e via Amendola.

Lo studio verifica la possibilità di creare un collegamento carrabile diretto tra la zona nord-occidentale di Oneglia e quella orientale by-passando il centro storico: la creazione della nuova viabilità si prefigge di liberare aree strategiche per nuove idee di vita associata e rappresenta in tal senso una grande opportunità di miglioramento della vivibilità interna alla città. La conclusione dei lavori è prevista nel 2025.