Pieve di Teco: inaugurata la nuova palestra comunale “Manfredo Manfredi”, soddisfazione sindaco Alessandri. “Punto di riferimento per il territorio, sarà a disposizione della popolazione” /Foto e Video

Inaugurata questa mattina, venerdì 31 marzo, la nuova palestra comunale “Manfredo Manfredi” a Pieve di Teco. La struttura, sita in piazza Borelli, sarà in grado di ospitare scuole, cittadini e associazioni ed è dotata di pannelli fotovoltaici per abbattere i costi energetici.

L’impianto è costato oltre un milione di euro e consentirà di giocare a basket, pallavolo, ma anche svolgere attività di fitness normale.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e gli amministratori locali. All’inaugurazione anche Gabriella Manfredi, figlia di Manfredo Manfredi a cui è stata dedicata la palestra.

Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco

“Sarà un punto di riferimento non solo per la vallata, perché dalle richieste che mi sono già giunte anche per tutto il territorio di questa parte di provincia.

È un impianto nuovo di zecca, abbassa i costi, perché studiato con dei sistemi a risparmio energetico che oggi ci vengono comodi. Come i pannelli fotovoltaici sul tetto.

Un impianto nuovo che va a cercare di favorire i giovani, i ragazzi della scuola e chi vorrà intraprendere delle attività. Sarà a disposizione della popolazione per le esigenze sportive e di tempo libero.

Proprio qui, vicino alla palestra, ci verrà la casa della salute. L’entroterra soffre la carenza dei medici di famiglia, mi piace vedere il palazzetto dello sport come un luogo dove uno riesce a mantenere la propria salute. Utile anche alla forma fisica, che possa evitare di andare a farsi curare.

Luogo di ritrovo, di socialità e di benessere. La palestra è costata poco più di un milione di euro. All’interno ci si può giocare a basket, pallavolo, ma anche svolgere attività di fitness normale.

Sarà data per l’orario scolastico in gestione alla scuola. In altri orari invece in gestione comunale , alle associazioni o a chi ne farà richiesta.

Abbiamo lavorato in grande sinergia con la regione, sono stati fondi del Ministero, datici dalla regione che ci ha seguito tantissimo. Non è stato un percorso facile.

Siamo riusciti a portare a termine questo lavoro che è un po’ il fiore all’occhiello di tutte queste amministrazioni. Credo che la palestra e la casa della salute siano un po’ l’eredità di questi 15 anni di amministrazione”.

Vicepresidente della Regione Alessandro Piana

“Un altro importante punto di riferimento. Intitolata a Manfredo Manfredi, che ha contribuito in maniera consistente a creare uno sviluppo infrastrutturale e di conseguenza socio economico.

Una palestra bellissima e multifunzionale, si può giocare dal basket alla pallavolo, al calcetto. Un qualcosa di meraviglioso per questi ragazzi che possono contare su una struttura al coperto.

Un punto di appoggio anche per le scuole non indifferente, una infrastruttura molto azzeccata. Quando si parla di buona amministrazione, credo si parli di questo.

Complimenti al sindaco Alessandri e all’intera amministrazione di Pieve di Teco, per aver ottenuto i finanziamenti per una struttura di eccellenza”.

Il presidente della provincia Claudio Scajola

“È necessario che si siano interventi per lo sport, per i nostri giovani. Lo sport fa bene alla testa, al cuore, fa bene al fisico.

Ben venga che nel nostro entroterra, qui a Pieve di Teco, ci sia una struttura di buon livello, di pregio. Significativa anche l’intitolazione a Manfredo Manfredi, che ha fatto molto per tutto il nostro territorio, per la valle Arroscia e per Pieve di Teco”

I ringraziamenti di Gabriella Manfredi, figlia di Manfredo Manfredi

“Credo che la cosa più bella oggi sia vedere tanta gente qui. Tanta gente con tanto amore negli occhi”.