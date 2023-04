Elezioni Imperia: Imperia Rinasce replica a Scajola. “Giustizialismo forcaiolo? Noi parliamo di trasparenza e libertà di parola, sempre aperti al confronto”

“Sottrarsi al confronto accusando l’avversario di “giustizialismo forcaiolo” farebbe sorridere se non fosse tragico. Comprendiamo che in una campagna elettorale si possa ritenere che tutto sia lecito ma non condividiamo né vogliamo adottare questa linea”. Questa la replica di Imperia Rinasce, il movimento civico che sostiene Ivan Bracco alle elezioni amministrative di Imperia del prossimo maggio, alle parole del Sindaco uscente Claudio Scajola di questa mattina (Clicca qui).

“Crediamo nella giustizia, questo sì e sempre, come deve fare ogni cittadino orgoglioso di questo nome. E ci crediamo talmente tanto da non cavalcare argomenti che potrebbero essere oggetto d’indagine da parte degli organi competenti. Ci siamo limitati a parlare di trasparenza, onestà, correttezza e opportunità: tutti concetti che per noi sono più importanti di opere faraoniche progettate per esaltare il singolo senza tenere conto delle vere esigenze della collettività.

Abbiamo denunciato i rischi per l’ambiente, l’economia e la città di un progetto senza senso come quello del porto turistico; così come ci interroghiamo sull’opportunità di ripascere gli arenili del Prino utilizzando materiali esterni alla nostra zona che rischiano di snaturare l’unicità della costa imperiese rendendola simile a tante altre località italiane.

Allo stesso tempo siamo convinti che “forcaiolo” sia un aggettivo che rimandi allo spirito della frontiera e di un Far West lontano anni luce da noi che crediamo in uno Stato basato sulla divisione dei poteri e siamo convinti che ogni organo dello Stato e ogni figura istituzionale debbano rispettare il proprio ruolo e svolgerlo al meglio delle loro possibilità per il bene della collettività.

In nome della libertà di parola e della trasparenza noi siamo aperti a ogni confronto perché non abbiamo paura di mettere le nostre idee in discussione. Se poi questo è giustizialismo…

Il voto è il primo passo per garantire la democrazia”.