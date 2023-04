Sanremo, tappa di “Orientamenti” dedicata al settore florovivaistico. L’assessore Scajola: “Comparto storico in continua evoluzione”/Foto

Questa mattina a Sanremo, nella splendida cornice di Villa Ormond, si è tenuto “Fiormenti”, una tappa di Orientamenti dedicata al settore florovivaistico.

Un’occasione per i giovani per conoscere le professioni richieste dal mondo della floricoltura

Un’azione nata dall’ascolto dei bisogni espressi dal Tavolo della Floricoltura, durante gli incontri mensili con l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, portati all’attenzione dell’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, che si è subito attivato per organizzare l’evento.

Spiega Marco Scajola: “ Questa mattina 300 ragazzi degli Istituti di Scuola Superiori Cassini e Ruffini Aicardi hanno partecipato a questo evento che ha aperto loro una nuova visione sul mondo della floricoltura, un comparto storico in continua evoluzione, che ha fatto comprendere le opportunità di impiego, anche innovative, che ci sono in questo settore. Un lavoro sinergico tra Regione e Comune di Sanremo, che proseguirà con altre iniziative. Orientamenti è un’attività che prosegue tutto l’anno e viene organizzata sul territorio in base alle necessità espresse.”

Afferma il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “La floricoltura è il settore che ha reso famosa Sanremo nel mondo, abbiamo avuto esponenti di fama internazionale, che hanno contribuito in modo significativo alla notorietà della nostra città e dei nostri fiori. Come ogni settore economico deve evolversi e aggiornarsi per essere competitivo. Oggi i nostri ragazzi hanno avuto un nuovo punto di vista su questo settore, che rappresenta la storia, ma anche il futuro del nostro territorio.”

L’assessore alla floricoltura di Sanremo Sara Tonegutti dice:” Da quando sono assessore, incontro i rappresentanti del Tavolo della floricoltura mensilmente. Dal confronto continuo è nata la necessità da parte del distretto di nuove figure professionali da inserire per essere competitivi in un contesto internazionale. Da qui è nata l’idea di coinvolgere Orientamenti, proprio durante le giornate di Villa Ormond dedicate al fiore.”

Conclude Livio Emanueli, Presidente di Fondazione Villa Ormond Events: ”Ringrazio Regione Liguria, in particolare l’assessore regionale Marco Scajola, per aver sostenuto l’evento Villa Ormond in Fiore anche in questa edizione. Tre giorni dedicati ad un’eccellenza di Sanremo: i fiori. Sono soddisfatto che l’evento si apra con un’azione formativa per i nostri giovani, proprio nell’ambito della floricoltura.”