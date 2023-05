Aromatica: dal 5 al 7 maggio a Diano Marina il grande evento dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare /Ecco programma e orari

Apre domani “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 5-6-7 maggio). Ecco il programma completo e gli orari.

Orario di apertura Area Espositiva

venerdì 5 maggio: dalle ore 9:30 alle 19:30

sabato 6 maggio: dalle ore 9:30 alle 22:00

domenica 7 maggio: dalle ore 9:30 alle 19:30

Orario di apertura Area Street Food

venerdì 5 maggio: dalle ore 10:00 alle 21:30

sabato 6 maggio: dalle ore 10:00 alle 22:30

domenica 7 maggio: dalle ore 10:00 alle 22:00

Programma eventi Palco (P) e Area incontri (A)

Venerdì 5 maggio

ore 11.30 (P) Cerimonia di inaugurazione

ore 12.30 (P) AromatiCocktail, gara a cura di Aibes

ore 15 (P) Il Primo, l’incontro tra il whisky Moonshine e la birra Citrus – dimostrazione e degustazione del cocktail made in Sassello

ore 15.15 (P) Sgombro e piselli – cooking show dello chef Giorgio Servetto (Vignamare, Andora, stella verde Michelin), con utilizzo della farina del Mulino di Sassello 1830

ore 15.40 (A) “La distillazione della lavanda e la lavanda officinalis Imperia come ingrediente”, a cura dell’azienda agricola Biodiversamente, progetto Lavanda Riviera dei Fiori (dimostrazione)

ore 16.15 (P) Seppie locali, pompelmo, maggiorana, basilico genovese dop e zucchina trombetta – cooking show dello chef Manuel Marchetta (Corallo, Vallecrosia)

ore 16.30 (A) “Le eccellenze di Sassello, tra tradizione e innovazione”, a cura di Mulino di Sassello 1830 e Birrificio artigianale Elissor (presentazione e degustazione)

ore 17.00 (P) Presentazione Lo Spago 2.3, nuova pasta firmata dallo chef Giuse Ricchebuono (Vescovado, Noli, stella Michelin), realizzata in collaborazione con Casa Fiorini e Acqua Calizzano, a seguire Lo Spago 2.3, piselli, gambero di Sanremo e pesto d’erbe – cooking show dello chef Alberto Moretti (Vescovado, Noli)

ore 17.30 (A) “L’olio evo nella cosmesi naturale e il caviar taggiasco”, a cura di Albero Storto e Le Delizie del Cupin (laboratorio e degustazione)

ore 18.00 (P) Albenga, Alba, Pechino… Ah no, Chiavari! (carota, nocciola e ginseng) – cooking show della pastry chef Michela Gusciglio (Scola, Castelbianco)

ore 18.15 (A) “Rebissu, il nuovo vermouth bianco del ponente ligure”, a cura di Maixei (presentazione e degustazione)

Sabato 6 maggio

ore 9.30 (A) “Detox di primavera con le erbe selvatiche del territorio: riconoscerle, raccoglierle e utilizzarle per il nostro benessere”, a cura di azienda agricola Castellarone (laboratorio)

ore 10 (P) La Cabannina (presidio Slow Food) e il saper fermentare – cooking show dello chef Roberto Martini (Agrilocanda Cornus, Rezzo)

ore 10.30 (A) “Un’aromatica prevenzione”, con il prof. Claudio Battaglia, presidente provinciale Lilt (conferenza)

ore 10.45 (P) La calma nel mare – cooking show di Giovanni Senese (Pizzeria Senese, Sanremo), membro dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

ore 11.30 (P) Consegna Premio Aromatica 2023 a Marco Bonaldo

ore 11.30 (A) “I fiori nel bicchiere, l’aperitivo alla Begonia”, a cura di Tastee Ravera Bio (presentazione e degustazione)

ore 12.00 (P) Premiazione concorsi Confcommercio Golfo Dianese

ore 12.00 (A) “Anteprima 30° Premio Vermentino”, in collaborazione con le cantine Sansteva e Tenuta Maffone (degustazione)

ore 12.30 (P) Pesto Show, dimostrazione di pesto al mortaio, con basilico genovese dop, della campionessa del mondo Camilla Pizzorno, con la partecipazione di Tracy Eboigbodin, a seguire il pesto di Camilla incontra la pasta di Casa Fiorini, prodotta con l’Acqua Minerale di Calizzano, in Trenette alla ligure – cooking show degli studenti dell’Istituto Aicardi-Ruffini

ore 14.30 (P) Il Liguretto, sorbetto di Liguria al limone e Basilico Genovese dop – ice cream show del gelatiere Marco Venturino (I giardini di marzo, Varazze), n° 1 del Gelato Festival Ranking

ore 14.45 (A) “Creme spalmabili Il Parodi Gourmet, valorizzazione del territorio e sostenibilità”, con utilizzo della Nocciola Misto Chiavari, a cura dell’azienda Parodi Nutra (presentazione e degustazione)

ore 15.30 (P) Pancia di maiale glassata al miele, purea di patate all’olio evo dop, aromatiche e insalata di micro ortaggi – cooking show dello chef Alessandro Schiavon (Cuxen, Imperia)

ore 15.30 (A) “Strapuro con erba cipollina”, yogurt salato aromatizzato, gusto speciale di Pur0, lo yogurt della Valle Arroscia, a cura di azienda agricola Il Colle, Pieve di Teco (presentazione e degustazione)

ore 16.15 (P) Profumo d’estate (gaspacho stracciatella gambero ed erba cipollina) – cooking show dello chef Omar Bonecchi (Mirtillo Rosso, Alagna), già chef del locale stellato Trussardi alla Scala di Milano

ore 16.15 (A) “Dea Diana Gin, il nuovo London Dry Gin del Golfo Dianese”, prodotto con le foglie essiccate di Vermentino (presentazione, dimostrazione, degustazione)

ore 17.00 (P) Soul Kitchen e La primavera da gustare (carpaccio di branzino in gaspacho verde e fiori) – presentazione del libro e cooking show di una delle ricette, con di Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef 11

ore 18.15 (A) “Corochinato, il vero aperitivo genovese”, a cura della ditta Allara di Genova Prà, in collaborazione con Enoteca Regionale, progetto Assaggia la Liguria (presentazione e degustazione)

ore 18.30 (P) Carrè di agnello millefoglie di patate e crema di zucchine e peperoni Frantoio Venturino – cooking show a cura degli studenti dell’Istituto Ruffini-Aicardi

ore 21.15 (P) Le più belle canzoni della musica italiana – spettacolo musicale del Music Time Trio (Angela Vicidomini, Alessio Briano, Artan Selishta)

Domenica 7 maggio

ore 10.15 (A) “Agricoltura naturale e sostenibilità per il futuro del cibo”, con la partecipazione di Paola Migliorini, prof.ssa di agronomia dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (tavola rotonda)

ore 10.30 (P) Basilico e viole – cooking show dello chef Luca Mercurio (Hotel Jasmin, Diano Marina), con utilizzo di prodotti di Frantoio Venturino

ore 11.30 (A) “Le lumache del Colle di Nava”, a cura dell’azienda agricola Chiocciole Stellate (presentazione e dimostrazione)

ore 11.15 (P) Tartare di diaframma un po’ marinato e affumicato, crema di patate allo zafferano di Triora, la sua cialda cristallizzata e rucola selvatica – cooking show dello chef Andrea Scarella (Tuttu Ben, Triora), in collaborazione con l’azienda Il Poggio di Marò

ore 12.00 (A) “111 luoghi e la Stroscia de.co. di Pietrabruna: un territorio da scoprire e gustare”, con la partecipazione di Alessandra Chiappori, Stefano Ascheri e di Barbara Vatteone del laboratorio La Colombiera (presentazione del libro e degustazione)

ore 12 (P) Faraona in due consistenze, crema di patate ed asparagi – cooking show degli studenti dell’Istituto Ruffini-Aicardi (anteprima ricetta per il Campionato Nazionale Istituti Alberghieri)

ore 14.30 (A) “Erbe e aromi di Liguria nel bicchiere”, l’amaro ufficiale di Aromatica e le specialità firmate Liquomar (presentazione e degustazione)

ore 14.30 (P) Streppa e caccia là al tucco di orata – cooking show degli chef Renato Grasso e Gianluca Ursino, insieme agli allievi del Sei Cpt di Imperia, progetto Arroscia Valle di Sapori, in collaborazione con Ass. Antiche Vie del sale

ore 15.15 (A) “C’è timo e timo”, i preziosi consigli di Rb Plant (conferenza e laboratorio)

ore 15.30 (P) Risotto vialone nano al timo, ricciola e salsa di limoni – cooking show dello chef Alessandro Dentone (Ad Food Catering, Genova)

ore 16.30 (A) “L’essenza del benessere: la distillazione, gli oli essenziali, gli idrolati”, a cura dell’azienda agricola Davide Nervo (laboratorio)

ore 16.30 (P) Tortelli di prebuggiún, mandorle e nasturzio – cooking show dello chef Enrico Marmo (Balzi Rossi, Ventimiglia, stella Michelin)

ore 17.30 (A) “L’Ormeasco di Pornassio”, con la partecipazione della Confraternita dell’Ormeasco (degustazione)

ore 17.30 (P) Orzo all’aglio orsino, yogurt e uova di trota – cooking show dello chef Fabio Ingallinera (Il Nazionale, Vernante, stella Michelin)

Programma Arena esperienziale Assaggia la Liguria

Venerdì 5 maggio

ore 10.30–12:00 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure, con degustazioni a sorpresa

ore 14.30-15.30 Degustazione guidata Olio Riviera Ligure DOP

ore 17:00-18.30 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di mito ligure, con degustazioni a sorpresa

Sabato 6 maggio

ore 10.30-12:00 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure, con degustazioni a sorpresa

ore 15:00-16:00 Laboratorio “Segreti e sapori dei Vini Liguri” con Fisar

ore 16:00-17:00 Evento speciale “Pesto! Un racconto ligure” presso Ristorante MI e TI – spettacolo teatrale esperienziale con gustosissimo finale / su prenotazione presso lo Stand max 25 posti

ore 19:00 Laboratorio sulla Granaccia con Azienda Agricola Viarzo

ore 21:00-22:00 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure, con degustazioni a sorpresa

Domenica 7 maggio

ore 10.30-12:00 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa

ore 12:00-13:00 Degustazione guidata Oli Riviera Ligure DOP

ore 14.30-15.30 Degustazione guidata Oli Riviera Ligure DOP

ore 16:00-17:00 Evento speciale “Pesto! Un racconto ligure” presso Ristorante MI e TI – spettacolo teatrale esperienziale con gustosissimo finale / su prenotazione presso lo Stand max 25 posti

ore 18:00-19:00 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa