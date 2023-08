Turismo: quali mete preferiscono gli stranieri

L’Italia è un paese che offre una varietà di esperienze incredibile, che vanno dal mare alla montagna, dalle città d’arte ai borghi pittoreschi. Il nostro paese è rinomato per il suo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, che attrae turisti da tutto il mondo.

Non sorprende che l’Italia sia ancora una volta una delle mete preferite dagli stranieri in attesa dell’estate. Ma quali sono le località che sono particolarmente amate? Scopriamo insieme le tendenze di viaggio per questa stagione.

L’Italia è la meta turistica scelta da moltissimi stranieri

Secondo gli esperti, il 65% dei viaggiatori che ha intenzione di visitare l’Italia nelle prossime settimane proviene dall’estero. I principali paesi di provenienza sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania, con un notevole aumento delle prenotazioni negli ultimi giorni.

Analizzando i dati, si può notare che su un totale di 2,1 milioni di turisti in arrivo, il 16,0% sono provenienti dagli Stati Uniti, seguiti dal Regno Unito (14,4%), dalla Germania (7,5%), dalla Francia (6,8%) e dalla Svizzera (3,1%). Anche se in percentuale minore, c’è un numero significativo di viaggiatori disposti a percorrere lunghe distanze, tra cui si evidenziano quelli provenienti dal Giappone (2,9%), dall’India (1,5%), dal Brasile (1,4%) e da Singapore (1,3%).

Le mete italiane preferite

Allora, quali sono le località preferite dai turisti stranieri in visita in Italia? Vediamo insieme le mete più gettonate al lago, in montagna, al mare o nelle città d’arte.

Estate al lago

Tra le mete lacustri preferite tra gli stranieri, al primo posto c’è sicuramente il lago di Garda, con l’89,5% della domanda totale rappresentata da clientela estera. Gli inglesi e i tedeschi sono particolarmente affascinati da questa destinazione, mentre gli americani preferiscono il lago di Como.

Estate in montagna

La montagna sta diventando una meta molto popolare per i turisti stranieri. Non è un caso se, in inverno, una delle pagine più visitate del sito di Vialattea in lingua inglese è quella dedicata agli ski pass. Ma anche in estate gli stranieri amano le montagne italiane.

Nell’area alpina del nord-ovest, che comprende la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia, si è visto un forte aumento di visitatori provenienti dalla Germania, dalla Francia e dai Paesi del Benelux, oltre che dal Regno Unito, soprattutto verso la fine di giugno e luglio.

Anche nelle destinazioni alpine del nord-est, come il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, c’è stato un incremento della clientela straniera, in particolare di tedeschi, svizzeri, polacchi e cechi, ma anche americani. C’è una crescente richiesta di attività sportive all’aperto e di servizi specifici per famiglie con bambini.

Le aree appenniniche, invece, sono più influenzate dalle condizioni meteorologiche e hanno una maggiore variazione nelle prenotazioni last minute. Si nota una forte presenza di turisti italiani, soprattutto provenienti dall’Olanda e dal Belgio.

Estate al mare

Tra le zone costiere, la Sicilia ha una posizione ottima in classifica, con ben due località inserite nella top ten: Palermo e Catania. Queste città offrono un mix perfetto tra storia, cultura e relax, grazie al loro meraviglioso mare.

La Liguria poi, sta diventando sempre più una meta di interesse per i visitatori, soprattutto per gli stranieri provenienti da fuori Europa. Nelle ultime settimane si è visto un notevole aumento di turisti, in particolare il mercato tedesco si conferma il primo con oltre 420.000 presenze e un aumento del 37%. Seguono la Francia con 335.000 e la Svizzera con 223.000 presenze, con entrambi i mercati che hanno registrato una crescita intorno al 20%. Gli Stati Uniti occupano il quarto posto, con un aumento del 66% che ha portato a 146.000 presenze. Inoltre, è stato registrato un grande successo tra i turisti canadesi, con un aumento delle presenze del 141%, pari a 29.000 visite.

Anche la Riviera Romagnola è molto amata dagli stranieri, con Rimini come la sua regina incontrastata. La sabbia fine della costa rende questa città perfetta per trascorrere le vacanze al mare, soprattutto se si cerca divertimento e una vivace vita notturna.

Estate nelle città d’arte

Non mancano poi i turisti che vogliono approfittare di questi giorni estivi per visitare le magnifiche città d’arte italiane. Tra le più amate ci sono Venezia e Firenze, dove gli stranieri rappresentano rispettivamente il 93% e il 91% della domanda totale. Seguono Milano con il 90% e Roma con l’89%.