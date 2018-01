IMPERIA. SABATO 27 GENNAIO ALLE OPERE PARROCCHIALI DI VIA VERDI L’INCONTRO INFORMATIVO SUL “MUTISMO SELETTIVO”/IL PROGRAMMA

Si tratta della 21ª tappa per conto dell’associazione Milla Liguria, come sempre la formazione sarà gratuita e aperta a tutti

di Redazione

Imperia. Sabato 27 gennaio, dalle 9.30 alle 13.30, presso le opere parrocchiali San Leonardo di Via Verdi 14, si terrà l’incontro informativo sul “Mutismo Selettivo”. Si tratta della 21ª tappa per conto dell’associazione Milla Liguria, come sempre la formazione sarà gratuita e aperta a tutti. Saranno presenti in qualità di relatori 3 Psicoterapeute dello Studio S.M.A.I.L. (Selective Mutism and Anxiety Italian Lab), esperte del disturbo e un Arteterapista loro collaboratore.

Il Mutismo selettivo si definisce come “… un disturbo d’ansia dell’infanzia. Un bambino con MS, sebbene in casa o in contesti familiari riesca a parlare normalmente, non riesce farlo in altre situazioni nelle quali ci si aspetterebbe lo facesse. Ad esempio, a scuola presenta difficoltà nell’iniziare spontaneamente la conversazione o nel rispondere alle domande poste dagli altri.” (Senza parole. C.GORLA-S.IUS-F. TRIVELLI).

Poiché questo disturbo si manifesta per la prima volta quasi sempre a scuola, riteniamo necessario informare i docenti di ogni ordine e grado, per questo li invitiamo a partecipare a questo incontro. La conoscenza delle tecniche volte ad abbassare l’ansia dell’alunno, la consapevolezza che il blocco verbale NON è volontario e che il bambino è impossibilitato a palare, rende meno gravoso il lavoro dell’insegnante e sicuramente agevola la risoluzione del disturbo.

Si invitano a partecipare anche i genitori, i pediatri, i medici di famiglia e tutti coloro che sono interessati a conoscere più a fondo il Mutismo Selettivo.

Per le iscrizioni e informazioni sul TOUR scrivere a Adriana Cigni

tourmutismoselettivo@gmail.com

L’Associazione MILLA LIGURIA è ormai un riferimento nella Regione per tutti coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti in un’esperienza di Mutismo Selettivo, la sede è in VIA MATTEOTTI 187 a Imperia, nella stessa sede ricevono ogni 3 settimane la Dottoressa Claudia Gorla, Psicoterapeuta e il Dottor Matteo Corbetta, arteterapista. Per informazioni e appuntamenti scrivere o telefonare al Presidente di Milla Liguria, MARIO BOCCHIO