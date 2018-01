ELEZIONI 2018. IMPERIA, TERMINATE LE PARLAMENTARIE DEL M5S. TRA I CANDIDATI LEDA VOLPI E LORENZO TRUCCO DI SANREMO/I RISULTATI

Sono Lorenzo Trucco e Leda Volpi i candidati della provincia di Imperia che hanno superato le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle

di Redazione

Sono Lorenzo Trucco e Leda Volpi i candidati della provincia di Imperia che hanno superato le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Le votazioni hanno preso il via il 16 gennaio sulla piattaforma “Rousseau”, attraverso la quale si potevano esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato.

Nel collegio “Liguria 1″ (Ventimiglia – Genova), i candidati erano 45, di cui 5 provenienti dalla provincia di Imperia candidati per la Camera dei Deputati. Solo Leda Volpi (Sanremo) e Lorenzo Trucco (tra i candidati supplenti) hanno conquistato i voti necessari per rientrare nelle liste dei candidati alle elezioni del 4 marzo.

Per quanto riguarda il Senato nel collegio plurinominale, tra i 18 candidati del collegio “Liguria 1″, si trovavano i nomi di Paolo de Mare, 59 anni, Imperia (libero professionista), Leonardo Zadro, 51 anni, Imperia (libero professionista), Augusto Anselmo, 62 anni, Diano Marina (Capitano di macchina) e Antonello Barbera, 49 anni, Imperia (termotecnico), ma non sono stati confermati.