LA “LATTE ALBERTI” ADERISCE ALLA “MILANO-SANREMO DEL GUSTO” E APRE LE PORTE AI VISITATORI:”SI SCOPRIRANNO I SEGRETI DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ”/IL PROGRAMMA

Imperia. Si è svolta mercoledì 14 marzo scorso, a Villa Ormond, la cerimonia di consegna degli attestati alle imprese aderenti alla Milano Sanremo del Gusto. Sono state 172 le aziende di Imperia e Savona che hanno ricevuto il riconoscimento dall’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e dal commissario dell’Agenzia In Liguria Carlo Fidanza.

Fra le aziende partecipanti della nostra provincia la “Latte Alberti”, capofila fra le imprese attente all’economia locale. Il progetto partito nel 2017, come l’attestato riporta, offre ai visitatori la possibilità di approfondire la conoscenza delle realtà locali. La “Latte Alberti”, con una politica orientata alla qualità, alla trasparenza sulle lavorazioni e sui propri prodotti, aderisce alla Milano Sanremo del gusto ospitando i visitatori in un “viaggio nel latte”. Ecco come aderire e il programma delle visita:



ESPERIENZA OFFERTA La visita alla G. Alberti inizierà con la visione di un video esplicativo sul ciclo del latte nella sala Alby, mascotte dell’azienda. Saranno illustrate le proprietà di questo importantissimo alimento ed il percorso di trasformazione dalla mungitura al confezionamento, cui seguirà la visita guidata al reparto produttivo e l’incontro finale con la responsabile del Controllo Qualità, che svelerà ogni segreto sul mondo del latte.

INFO: TELEFONO: +39 0183 5791

EMAIL: info@lattealberti.it

SITO: lattealberti.it

INDIRIZZO: Regione Aribaga, 18027 Pontedassio (IM)

La “Milano-Sanremo del gusto” è il progetto sul turismo esperienziale con capofila Regione Liguria, approvato e cofinanziato dal Mibact, coordinato dall’Agenzia In Liguria, con lo scopo di coniugare la celebre competizione ciclistica con lo stesso itinerario dedicato alla scoperta delle tipicità enogastronomiche e artigianali dei territori attraversati dalla corsa, attraverso il coinvolgimento del sistema camerale ligure, delle associazioni di categoria interessate (commercianti, artigiani, ristoratori, albergatori, florovivaisti, agricoltori) e la condivisione delle iniziative con le Regioni Lombardia e Piemonte.

Matteo Alberti dichiara in merito al progetto Milano Sanremo del gusto: “La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche tipiche dei nostri territori e la presentazione di una valida offerta di turismo esperienziale sono stati il punto di forza di questo progetto, che noi come Azienda abbiamo pienamente condiviso. Offrire la possibilità di un’esperienza in prima persona nei nostri laboratori ci permetterà di far conoscere ai visitatori il processo produttivo del latte e l’attenzione che dedichiamo ogni giorno alla qualità e alla genuinità del prodotto”.