ELEZIONI IMPERIA 2018: CLAUDIO SCAJOLA CANDIDATO SINDACO, INAUGURATI I POINT ELETTORALI A ONEGLIA E PORTO. “PER STARE IN MEZZO ALLA GENTE”/FOTO E VIDEO

Sono stati inaugurati oggi, sabato 14 aprile, i point elettorali che sosterranno

la campagna elettorale di Claudio Scajola, candidato Sindaco, a Imperia

di Redazione

Sono stati inaugurati oggi, sabato 14 aprile, i point elettorali che sosterranno la campagna elettorale di Claudio Scajola, candidato Sindaco, a Imperia. I due point si trovano in via XX Settembre a Porto Maurizio (coordinatore Francesco Landolfi) e in via Ospedale, a Oneglia (coordinatore Carlo Scajola).

A entrambe le inaugurazioni erano presenti, oltre ovviamente a Claudio Scajola, che ha spiegato l’obiettivo dei point (“per stare in mezzo alla gente”) candidati e simpatizzanti, tra questi anche l’ex Parlamentare Eugenio Minasso, che ha annunciato il proprio sostegno a Claudio Scajola nella corsa alla poltrona di Sindaco.

Le interviste di ImperiaPost – Claudio Scajola

“Questa campagna elettorale abbiamo deciso di farla in mezzo alla gente, con il senso della comunità del civismo. Rimbocchiamoci le maniche tutti insieme per rilanciare Imperia, fuori da sigle, fuori da slogan, in maniera tale che insieme si possa provare a rilanciare questa città che è molto degradata. E allora questo gruppo di ragazzi, molto vasto, che ogni giorno cresce, ha anche allestito, e si gestisce, dei punti di incontro, uno a Porto Maurizio e uno a Oneglia, come occasione per uno scambio di informazioni e di contatto con le persone. Tanto è vero che ognuno che verrà, passando, può mettere in un contenitore, il problema che secondo lui è il più importante da risolvere nella nostra città. Un modo per stare vicino alla gente, questo è l’obiettivo. Senza polemiche, contro nessuno, solo con lo spirito di costruzione di una città migliore. Rilanciamo Imperia, insieme“.

Le interviste di ImperiaPost – Francesco Landolfi (Coordinatore point via XX Settembre)

“Come parte integrante della campagna elettorale, abbiamo deciso di aprire questi due point. L’idea di questi point è quella di cercare di fare dei passi verso una politica di autentica partecipazione. Questi point saranno un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno dire qualcosa. Tutte le persone potranno esprimere le loro riflessioni e le loro desiderata sulla città. Ci sarà un punto base anche per i candidati naturalmente. Cercheremo di supportare in ogni modo la condivisione, la discussione libera. Questa è una lista completamenta civica. Siamo aperti anche ad eventuali critiche. L’obiettivo è lavorare per la comunità, contro nessuno, per tutti“.

Le interviste di ImperiaPost – Carlo Scajola

“Il point rimarrà aperto tutti i giorni. Cercheremo di avvicinarci alla gente, di stare insieme alla gente, di capire quali sono le necessità e i pensieri della popolazione in questo momento. Abbiamo fatto una scatola delle priorità dove ognuno potrà inserire i propri pensieri. Siamo una squadra molto coesa, amici di tutti, contro nessuno”.