PALLAMANO UNDER 19 MASCHILE: IL TEAM SCHIAVETTI IMPERIA SI IMPONE PER 43-31 SUI LEONI TORTONA

Terzo posto assicurato in classifica per gli U19 maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia

di Redazione

Sabato scorso, nell’ultima partita casalinga, i ragazzi del presidente Martini hanno incontrato i Leoni Tortona, ottenendo la terza vittoria consecutiva e l’ottima posizione nel loro girone del campionato interregionale Liguria-Lombardia-Piemonte.

Il Tortona, a causa dei diversi infortuni, si presenta in soli sei effettivi, e gli imperiesi decidono sportivamente di giocare ad armi pari con un giocatore in meno.

Pallamano: la partita della formazione under 19 maschile del Team Schiavetti Imperia

La partenza non è delle migliori, forse a causa del caldo e del nervosismo dovuto al ritardato fischio d’inizio, causato dal traffico trovato dai piemontesi sulla via per Imperia; Anche l’infortunio del terzino Alessandro Cucè non aiuta moralmente i rossoblu e solo a metà del primo tempo i padroni di casa prendono finalmente in mano il gioco e si termina la prima frazione sul 18-12.

La ripresa vede i camillini mantenere le distanze e al 45° allungare con un break di dieci gol sugli avversari, e questo permette al mister Sambusida di far debuttare i due U15 portati in panchina a fare esperienza con i compagni più grandi; il battesimo è memorabile: due reti per Gabriele Garelli, la prima messa dall’ala perfettamente nel sette della porta che fa balzare in piedi tutto il pubblico in un’esplosione di gioia, e anche il primo gol di Dario Martino ha lo stesso effetto sui tifosi presenti.

La partita finisce con la netta supremazia degli imperiesi che rifilano un secco 43-31 ai Leoni.

Il commento del mister Sambusida

“Devo fare un plauso a tutta la squadra – commenta mister Sambusida – a partire da Mohamed Lahbyeb, che si è egregiamente distinto sia tra i pali che in campo, al portiere Andrea De Luca che è stato decisivo in più occasioni e ai pilastri della squadra Andrea Lurgio e Pietro Tambone, che dopo l’infortunio a Cucè hanno dovuto tenere in mano le redini del gioco. I complimenti vanno anche al giovane Matteo Tucci autore di ben 10 reti e per finire ai due piccoli Garelli e Martino, entrati con timore in campo ma che con l’aiuto di panchina e pubblico hanno degnamente svolto il proprio compito”.

Domenica prossima l’ultima giornata di campionato vedrà il San Camillo in trasferta sul difficile parquet del Cologne (BS), l’unica squadra del girone che i liguri non sono ancora riusciti a sconfiggere.