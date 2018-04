UN MARE DA 10 E LODE, SAN LORENZO CONQUISTA UN’ALTRA BANDIERA BLU. IL SINDACO TORNATORE:”RISULTATO IMPORTANTE PER TUTTA LA VALLE”

Insieme a Bordighera, Taggia e Santo Stefano al Mare, infatti, la vicina San Lorenzo al Mare è stata invitata alla cerimonia di consegna dei vessilli che attestano il mare pulito e l’attenzione per l’ambiente, in programma per il 7 maggio a Roma.

di Gaia Ammirati

Un’altra “Bandiera Blu” per il Comune di San Lorenzo al Mare. Insieme a Bordighera, Taggia e Santo Stefano al Mare, infatti, la vicina San Lorenzo al Mare è stata invitata alla cerimonia di consegna dei vessilli che attestano il mare pulito e l’attenzione per l’ambiente, in programma per il 7 maggio a Roma. Per ricevere questo importante riconoscimento, sono necessari diversi requisiti che comprovino la pulizia dei mari, la sostenibilità, la qualità di vita e la presenza di servizi ambientali adeguati agli standard imposti dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale). Il commento del sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore “Abbiamo ricevuto l’invito a presenziare alla cerimonia - afferma - e questo solitamente significa che i comuni convocati riceveranno il vessillo della bandiera blu. È un risultato importante per l’amministrazione. È un premio che va ai dipendenti e ai funzionari che si occupano di ambiente e qualità della vita. È un vanto che va condiviso con tutta la valle. Per ricevere la bandiera blu – continua – si tiene conto della qualità del mare, l’attenzione per l’ambiente, gli interventi sugli acquedotti, sulla balneazione. Il turismo va molto bene, ci tante seconde case, quindi è un turismo spesso famigliare. Sicuramente ci sarà un’influenza positiva, probabilmente da parte degli stranieri. È necessario però - conclude – collegarci in modo agevole con le regioni del nord Italia, specialmente Piemonte e Lombardia, altrimenti è difficile attirare veramente turisti”.