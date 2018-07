IMPERIA: ALLARME BOCCONI AVVELENATI IN VIA VECCHIA PIEMONTE. “SONO GIÀ MORTI DUE GATTINI E ALCUNI VOLATILI, FATE ATTENZIONE”

Dopo la morte di due gattini e di alcuni volatili, negli ultimi 3 giorni i residenti sono in allarme per il timore che l’evento si possa ripetere.

di Redazione

È allarme bocconi avvelenati in via Vecchia Piemonte, a Oneglia.

Dopo la morte di due gattini e di alcuni volatili, negli ultimi 3 giorni i residenti sono in allarme per il timore che l’evento si possa ripetere. Non è la prima volta che si presenta il problema di bocconi avvelenati nella nostra città. L’ultimo caso risale al marzo scorso, quando erano stati segnalati dei cibi sospetti nella zona del parco urbano.

La segnalazione dei residenti

“Attenzione, in via Vecchia Piemonte, zona case popolari, qualcuno ha messo dei bocconi avvelenati per strada, che hanno già procurato la morte di almeno 2 gattini e di alcuni volatili.

Dato che girano gatti e cani al guinzaglio, vorrei rendere nota la situazione per evitare altre vittime. Inoltre, lì vicino c’è anche un parco frequentato da molti bambini e questo potrebbe essere molto pericoloso”.