“The moon represents my heart”: il nuovo disco del chitarrista imperiese Diego Campagna. “Un nuovo sogno che si avvera”

“The moon represents my heart”. È questo il titolo del nuovo disco del chitarrista imperiese di fama internazionale Diego Campagna.

Diego Campagna: ecco il suo nuovo disco

Tour mondiali, lezioni magistrali nelle più importanti scuole americane e cinesi, innumerevoli standing ovation. Queste e molte altre sono le caratteristiche della carriera di Diego Campagna.

L’album “The moon represents my heart” è la sua ultima soddisfazione, frutto di anni di esperienza e lavoro.

“Si tratta del mio secondo disco – racconta Campagna a ImperiaPost – pubblicato e prodotto da “Ets Cordes Record”, uscito il 31 luglio. Ora è disponibile anche su Spotify, ITunes, Amazon Music, YouTube e ovunque nel mondo.

“The moon represents my heart” è il brano che dà il titolo al disco. È una dolcissima melodia popolare d’amore cinese, qui trascritta per chitarra. Il testo della canzone originale è stato scritto da Sun Yi e la musica è stata composta da Weng Ching-hsi. Fu cantato per la prima volta da Chen Fen-lan intorno al 1972 ma fu reso famoso dalla versione della famosa cantante taiwanese Teresa Teng più tardi nel 1977.

Il programma dell’incisione spazia poi dalla bellissima musica spagnola a quella cubana e venezuelana, dalla musica americana al tango.

Per quanto riguarda i prossimi impegni, mi esibirò a Imperia l’11 agosto e poi a settembre riparto per Hong Kong, Pechino ed ottobre New York City e Washington”.

Ecco le tracce:

Regino Sainz de la Maza (1930-1981)

1) “Petenera”

2) “Zapateado”

3) “El Noi de la Mare”

(Catalan Folk Song)

Antonio Lauro (1917-1986):

“Three Venezuelan Waltzes”

4) “El Marabino”

5) “El Negrito”

6) “Angostura”

Wen Qing Xi (1936-2003)

7) “The moon represents my heart”

Xia Weinan (1981-)

8)”Swan and maiden”

9) “Love at night of tulips”

Andrew York (1958-)

10) “Introduction to Sunburst & Sunburst”

Leo Brouwer (1939-)

“The black Decameron”

11) The Warrior’s Harp

12) Flight of the Lovers through the Valley of Echoes

13) Ballad of the Young Girl in Love

Roland Dyens (1955-2016)

14) “Tango en Skai”

Il nuovo album di Diego Campagna: ecco i link utili

Il nuovo album di Diego Campagna è disponibile su tutte le più importanti piattaforme di musica (clicca qui, qui, qui, qui).

