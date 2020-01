Calcio ligure: per Genoa e Samp che futuro?

È una stagione difficile per il calcio ligure in Serie A. La Samp e soprattutto il Genoa sono alla prese con un’annata particolare che le costringe a lottare con le unghie e con i denti per non cadere nel baratro della retrocessione. Negli ultimi mesi la Sampdoria, grazie soprattutto al lavoro di mister Claudio Ranieri, si sta risollevando ed ha abbandonato almeno momentaneamente la zona caldissima della classifica. Attualmente i blucerchiati sono sedicesimi in classifica, a quota 19 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Spal terzultima. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata una cocente sconfitta per 5-1 contro la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi, e nel prossimo turno la squadra di Ranieri cercherà il riscatto contro il Sassuolo.

Per la sfida di domenica il capitano Quagliarella, rimasto a riposo precauzionale all’Olimpico per un risentimento al polpaccio, dovrebbe recuperare mentre Ramirez e De Paoli saranno ancora indisponibili. Nel Sassuolo domenica mancheranno i tre ex blucerchiati Matteo Ferrari, Duncan e Defrel. La partita è di fondamentale importanza per il campionato della Samp, come sostenuto dagli esperti di scommesse sportive NetBet.

Sul fronte mercato la società sta cercando i rinforzi giusti da regalare al tecnico. Il primo acquisto è una vecchia conoscenza blucerchiata: Lorenzo Tonelli. Sarà subito a disposizione per la delicata partita in programma domenica al Ferraris contro il Sassuolo.

La trattativa si è sbloccata sulla base del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione per 2,5 milioni di euro più bonus. Lascia il Napoli e ritrova la Sampdoria con cui aveva giocato nella passata stagione. Claudio Ranieri, oltre a mettere i puntini sulle i sull’eventuale cessione di Caprari, ha reclamato anche l’arrivo di due difensori, giacché Ferrari è fuori uso, Murillo è andato al Celta Vigo e con il Sassuolo ci sarà Chabot squalificato, situazione che può ripetersi per chiunque nel prosieguo del campionato. Per ora l’unica quasi certezza sembra il ritorno alla base di Lorenzo Tonelli, in prestito dal Napoli con riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

Per il resto, si attendono le mosse di Ferrero, formalmente inibito dalla Federcalcio per i lavori remunerati e mai eseguiti a Bogliasco dalla sua azienda Vici ma comunque sempre attivo sul ponte di comando della società blucerchiata. Intanto, la squadra riprenderà a lavorare sul campo martedì, dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri in seguito ai cinque gol rimediati dalla Sampdoria a Roma.

La situazione in casa Genoa

Molto più difficile la situazione in casa Genoa, con la squadra che al momento occupa l’ultima posizione in classifica con appena 14 punti. Nel prossimo turno di campionato i rossoblù andranno a far visita alla rediviva Fiorentina del neo tecnico Beppe Iachini, capace di restituire entusiasmo e convinzione ad una piazza da tempo ormai spenta. Non sarà semplice per la squadra rossoblù. Con l’avvento in panchina del tecnico Beppe Iachini la Fiorentina si è messa a correre collezionando risultati positivi con la chicca della qualificazione ai quarti di Coppa Italia dopo aver superato l’Atalanta di mister Gasperini 2 a 1 con la Viola ridotta in inferiorità numerica e soprattutto in campionato con la netta vittoria a Napoli, partita mai messa in discussione grazie al modo con cui i gigliati hanno approcciato alla sfida. Iachini ha portato serenità, tranquillità e soprattutto quella voglia che nell’era Montella sembrava mancare parecchio. E i risultati si stanno vedendo: continuando di questo passo la formazione toscana potrebbe rientrare clamorosamente nella lotta per un posto valido per la prossima Europa League. Intanto si è allontanata da un gorgo di graduatoria che pareva tirarla sempre più in basso.

Intanto Preziosi sta cercando nuovi rinforzi per rimettere in sesto una squadra ultima in classifica. Un altro giocatore che potrebbe far presto rientro in Liguria è Andrea Masiello, attualmente all’Atalanta. Il difensore, 34 anni, ha già vestito la casacca rossoblu. Lo fece nella stagione 2007/2008 quando scese in campo 19 volte segnando anche una rete. Quindi prima il trasferimento al Bari ed infine in Lombardia alla Dea dove è in rosa dal 2011 con 155 gare giocate ed 8 reti realizzate. Piace anche Younes del Napoli. l trequartista tedesco del Napoli è l’obiettivo principale del grifone per rafforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza rossoblù si sarebbe esposta ufficialmente con i colleghi partenopei chiedendo informazioni sul giocatore che con Gattuso rischia di trovare lo stesso spazio avuto con Ancelotti, ossia molto poco.

Da superare restano però le resistenze del giocatore, non del tutto convinto che la destinazione rossoblù possa fare al caso suo. A fargli cambiare idea potrebbe comunque contribuire la formula del trasferimento.

Segui Imperiapost anche su: