Operare in Borsa ai tempi della pandemia globale: esistono delle opportunità per i risparmiatori?

Dopo un 2019 a dir poco strepitoso, con le borse mondiali che, mediamente, hanno registrato dei rialzi del 20%, il 2020, complice l’emergenza sanitaria attualmente in corso, ha fatto invertire nettamente la rotta dei listini azionari. Un tonfo assai pesante, che ha messo a dura prova tutti i risparmiatori, specie coloro che, complice un quadro tendenzialmente favorevole, avevano deciso ad inizio anno di entrare in Borsa o incrementare l’esposizione al comparto azionario: quest’ultimi, purtroppo, dovranno pazientare a lungo prima di rivedere la linea di galleggiamento del proprio capitale investito.

Crisi 2008 vs Crisi 2020: quali sono le differenze fondamentali?

D’altro canto, che l’epidemia potesse esplodere in tutto il mondo era, a giudizio anche gli esperti sanitari, alquanto improbabile. Complice quanto avvenuto con la Sars, che di fatto si diffuse solo nel continente asiatico, la maggior parte degli addetti ai lavori era scettico sul fatto che il Coronavirus potesse diffondersi in tutto il mondo. Ma così, purtroppo, non è stato. E i devastanti effetti si sono visti anche nei paesi occidentali, con la nostra nazione colpita per prima. Oltre al prioritario aspetto sanitario, la crisi è risultata assai dannosa anche al contesto economico e finanziario mondiale. Ed il crollo dei listini azionari è stata la logica conseguenza. Una fetta di esperti del mondo finanziario, però, sostiene che, una volta terminata la pandemia, questi listini torneranno nuovamente a correre, ricalcando, di fatto, quanto avvenuto già nel post 2008.

All’epoca, però, la crisi era essenzialmente finanziaria, quindi certamente di più semplice gestione, nonostante i pesanti strascichi sociali avvenuti in molti paesi, Italia inclusa: le mosse delle banche centrali, Federal Reserve, in primis, e Banca Centrale Europea, quest’ultima con colpevole ritardo, hanno dato nuovamente vigore ai listini azionari e obbligazionari high yield, che hanno registrato dei corposi segni positivi anche in periodi di “vacche magre”. Da questa crisi, di conseguenza, se ne uscirà. Il problema semmai, è la tempistica. Oggi, infatti, la ripresa finanziaria è legata, giocoforza, alla sconfitta o ad un deciso contenimento della diffusione del virus: solo una volta sconfitto, i mercati azionari saranno decisamente intonati nel segno del toro, grazie ad un quadro industriale ed economico migliore. Tuttavia, entrare nel mercato azionario, sia “ex novo” piuttosto che andando a mediare il prezzo d’acquisto, potrebbe rivelarsi una mossa saggia.

Operare in Borsa: grazie al trading online è più semplice monitorare la situazione

Le Borse, infatti, sono spesso anticipatrici di quanto avverrà, in seguito, nell’economia reale. E da questo presupposto, alcuni analisti sostengono che i corposi storni verificatesi sui listini ad inizio pandemia globale, possano essere considerati dei minimi. Va da sé che la volatilità la farà ancora da padrona: le mosse delle banche centrali, piuttosto che le leve fiscali dei governi, possono risultare un deterrente o un coadiuvante ad eventuali discese o risalite. È alquanto complicato, se non impossibile, che a fine 2020 i valori tornino ad essere quelli “prec-covid”. La situazione odierna, però, risulta particolarmente allettante per coloro che attuano una strategia short, che implica l’effettuazione di transazioni finanziarie di brevissima durata, spesso infra-day: in questo caso, i trader potrebbero cogliere alcune opportunità di guadagno.

Non solo chi opera a breve termine potrebbe beneficiare degli attuali prezzi dei listini borsistici. Un investitore con un orizzonte temporale di medio periodo, potrebbe trarre, in futuro, degli ottimi profitti, a patto che accetti di cavalcare la volatilità, elemento principale, quest’ultimo, dei mercati di quest’anno e probabilmente anche del 2021. La migliore modalità per operare in borsa, specie in questo periodo, resta il trading online, che consente al risparmiatore di effettuare operazioni di compravendita in real-time rimanendo al proprio domicilio ed ottemperando quanto previsto dalla legge in materia di distanziamento sociale. Fra i siti più autorevoli, in tal senso, suggeriamo https://giocareinborsa.info/ , che è in grado di esplicare, in modo chiaro ed esaustivo, quali siano i pregi e le difficoltà nell’investire in borsa, rendendo il risparmiatore maggiormente consapevole nell’effettuazione delle operazioni di compravendita finanziaria.