Coronavirus, Liguria: Toti firma decreto. “Via libera a stabilimenti balneari, chioschi, giardini, orti e piccoli cantieri”

Oggi, lunedì 13 aprile, entrerà in vigore il decreto della Regione Liguria che, di fatto, autorizzerà l’allestimento di stabilimenti balneari e chioschi, la manutenzione e la coltivazione di giardini e orti, pubblici e privati, l’edilizia libera e la consegna delle imbarcazioni già allestite nei cantieri navali.

Lo ha annunciato questa sera, in conferenza stampa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Giovanni Toti

I numeri ci dicono che il trend dell’epidemia è ancora in calo. Un calo che è direttamente correlato al fatto che il comportamento dei liguri è coerente con le norme. E per questo li ringraziamo. Il piano straordinario dei controlli di Pasqua e Pasquetta ha fatto la sua funzione di deterrente, con un basso numero di sanzioni. La maggior parte delle persone non ha circolato.

Abbiamo elaborato, come Regione Liguria, un piano di parziale riapertura. Un piano che prevede alcune modifiche al decreto del Governo. Il Governo riapre cartolerie, librerie, negozi per bambini, specificatamente neonati. Riapre la filiera del legno e quella della tecnologia, in particolare i computer.

Come Regione abbiamo deciso, con un decreto che entrerà in vigore a mezzanotte, di autorizzare l’opera dei giardinieri, di tutti coloro che si occupano di parchi e giardini, pubblici e privati, compresi campi di calcio e campi da golf. Una scelta adottata anche perché la salvaguardia del patrimonio paesaggistico passa dalla cura dell’ambiente. Giardinaggio sia a scopo professionale che a uso personale. E con questo intendiamo chi cura un orto o animali da cortile. In questo caso la decisione è stata presa in quanto vi era una disparità tra chi ha il giardino davanti a casa e chi invece, ha un terreno, una campagna, non a due passi da casa. Ci sarà dunque il via libera per chi deve raggiungere orti,uliveti,frutteti,vigneti, anche fuori dal proprio comune. Certo, riterrei ingiustificabile se uno parte da Ventimiglia per andare a coltivare un orto a Sarzana.

Abbiamo autorizzato anche l’attività di manutenzione e allestimento di stabilimenti balneari e chioschi.

Autorizziamo anche l’edilizia libera, sia privata che pubblica. Si intendono i piccoli lavori di manutenzione, che richiedono solo l’autorizzazione di inizio lavori. Il restauro di appartamenti, interni o esterni.

Autorizziamo infine, nei cantieri navali, la consegna delle barche già allestite. Questo sblocca decine di milioni di euro nell’industria nautica, una delle più importanti della Liguria. Diamo inoltre la possibilità alle Darsene di eseguire il controllo dei natanti.

Il nostro sistema sanitaria ha retto, tra i migliori in Italia. Sono orgoglioso del lavoro che ciascuno ha fatto in tutti i nostri presidi sanitari.

Il fatto che si siano autorizzate da domani una serie di attività, che riteniamo di buon senso, comporta ancora un maggiore nell’utilizzo dei dispositivi di protezione e di mantenimento delle distanze. E non vuole affatto dire che è finito il modello di chiusura del Paese. Riapriamo alcune cose perché le riteniamo coerenti con il contrasto con il virus, ma questo non vuoldire che per la maggior parte dei cittadini debbano rimanere in vigore le norme di oggi”.

Sonia Viale

“Sono in arrivo tredici medici, cinque infermieri. Arriverà anche l’esercito a supporto delle Rsa, il cui personale impegnato è in riduzione progressiva per varie motivazioni.

Avvieremo un percorso di sperimentazione sulla sicurezza sul lavoro. Domani affideremo ad Alisa il compito di studiare un modello sperimentale di sicurezza sul lavoro. Da un lato riteniamo sia necessario il rigoroso rispetto delle norme di contrasto della diffusione del Coronavirus, dall’altro crediamo di avere la responsabilità di dare una prospettiva ad alcuni settori dell’economia regionale che stanno soffrendo molto”.

Giacomo Giampedrone

“La notte scorsa sono arrivati da Fiumicino due tir della Croce Rossa Italiana con 2 milioni di mascherine chirurgiche e 102 mila mascherine Ffp2.

Abbiamo dunque completato l’ordine da 5 milioni di mascherine chirurgiche. E’ partita la distribuzione, che continuerà domani e fino almeno al 27 aprile. Vogliamo che tutti possano dire di aver ricevuto dalla Regione una mascherina. Detto questo, sappiamo bene che la mascherina non è la panacea di tutti i mali. Auspichiamo che nei mesi a seguire le mascherine possano diventare uno strumento di largo consumo e che si possano trovare in commercio a bassi costi.

Per quanto concerne le 102 mila mascherine Ffp2, andranno a rinfoltire le richieste della sanità, le attività produttive e l’approvvigionamento dei Comuni“.