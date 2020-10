Calcio Serie D: l’Imperia batte 1-0 il Chieri, decide Capra su rigore/Cronaca e Pagelle

conquista iallocontro ilnella settima giornata del

I neroazzurri hanno avuto la meglio sui piemontesi grazie alla rete siglata su calcio di rigore da Capra al 46′ del primo tempo.

Una vittoria meritata, che sta stretta alla formazione di mister Lupo più volte vicina alla rete del raddoppio nel secondo tempo e nettamente più pericolosa degli avversari nell’arco dei 90 minuti.

Le formazioni

IMPERIA: Dani, Virga, Scannapieco, De Bode, Malandrino, Gnecchi, Sancinito (73’ Terzoni), Giglio, Malltezi (50’ Travella), Capra (85’ Donaggio), El Khayari (69’Martelli). All: Lupo

CHIERI: Bonfiglio, Benedetto, Pautassi, Gerbino (85’ Sessa), Conrotto, Bellocchio (77’ Ozara), Spera, Castelletto (71’ Abelli), Bianco (77’ Rossi), Pedrabissi, Ferrandino (88’ Barcellona). All: Didu

Cronaca

Primo Tempo

2′ OCCASIONE IMPERIA: Giglio calcia da ottima posizione, salva con un intervento alla disperata il portiere ospite Bonofiglio.

19′ OCCASIONE IMPERIA: Sancinito su punizione dai 20 metri, palla fuori di poco.

24′ Ammonito De Bode (Imperia)

34′ OCCASIONE IMPERIA: Capra solo davanti al portiere, servito da El Khayari, calcia incredibilmente alto.

37′ OCCASIONE CHIERI: Pautassi crossa dalla sinistra per Spera che di testa manda di poco alto da buona posizione.

41′ OCCASIONE CHIERI: Ferrandino calcia dai 25 metri, il pallone sfiora il palo.

44′ Ammonito Sancinito (Imperia).

46′ OCCASIONE IMPERIA: Capra colpisce la traversa di testa su assist di El Khayari.

47′ Rigore per l’Imperia per fallo di mano di Conrotto su cross di Gnecchi.

47′ Ammonito Conrotto (Chieri).

47′ GOL IMPERIA: Batte Capra che spiazza il portiere ospite e porta in vantaggio l’Imperia. 1-0

Secondo Tempo

50′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Esce Malltezi per infortunio, entra Travella.

55′ OCCASIONE CHIERI. Pautassi, defilato, in area di rigore, calcia fuori.

60′ OCCASIONE IMPERIA: Capra serve Gnecchi battendo una punizione veloce. Il 10 neroazzurro, con il portiere ospite fuori posizione, calcia alto sprecando una buona occasione.

60′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Esce El Khayari, entra Martelli.

69′ Ammonito Spera (Chieri).

69′ SOSTITUZIONE CHIERI: Esce Castelletto, entra Abelli.

70′ Ammonito Virga (Imperia).

72′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Esce Sancinito, entra Terzoni.

73′ OCCASIONE IMPERIA: Gran tiro di Martelli dal vertice destro dell’area di rigore, palla fuori di poco.

SOSTITUZIONE CHIERI: Esce Bellocchio entra Ozara.

SOSTITUZIONE CHIERI: Esce Bianco entra Rossi.

77′ OCCASIONE IMPERIA: Martelli liberato da Virga calcia in diagonale, il pallone attraversa tutta l’area di rigore e si spegne a lato.

83′ SOSTITUZIONE IMPERIA: Esce Capra, entra Donaggio.

83′ SOSTITUZIONE CHIERI: Esce Gerbino, entra Sessa.

86′ SOSTITUZIONE CHIERI: Esce Ferrandino, entra Barcellona.

86′ Ammonito Barcellona (Chieri).

94′ Espulso Sessa (Chieri).

Le pagelle

Dani 6 Non deve quasi mai sporcarsi i guantoni. Da sicurezza nel finale con alcune uscite alte.

Scannapieco 6.5 Partita maschia, ringhia sulle caviglie degli avversari. Dalle sue parti non si passa.

Malandrino 7 Il Chieri attacca soprattutto dalla sua parte. Non si fa mai prendere di sorpresa alle spalle. Attento.

Sancinito 6.5 Ordine e geometrie in mezzo al campo (dal 27′ s.t. Terzoni 6 Fa legna in mezzo al campo. Ci mette il fisico, ma è talvolta troppo macchinoso).

De Bode 6.5 Gli attacchi degli ospiti si infrangono sul muro eretto dal gigante neroazzurro.

Virga 7 Alcune serpentine da stropicciarsi gli occhi. In una di queste mette Martelli davanti al portiere.

Capra 7 Decisivo, anche se a mezzo servizio. Quando riuscirà a reggere entrambi i tempi tornerà a fare davvero la differenza (dal 38′ s.t. Donaggio S.V).

Giglio 7 Che dire. Capitano per corsa, sostanza e temperamento. Decisivo come sempre.

El Khayari 6 Tante buone iniziative in fase di costruzione. Si perde sempre sul più bello. Spuntato (dal 15′ s.t. Martelli 6 Più volte pericoloso partendo da sinistra. Mezzo voto in meno per l’occasione sprecata a tu per tu con il portiere ospite).

Gnecchi 6.5 Talento da vendere, manca concretezza.

Malltezi 6 Tiene in apprensione la retroguardia ospite nel primo tempo. Esce per infortunio (dal 5′ s.t. Travella 6 Tanta corsa e sostanza per tenere a bada gli esterni avversari).

Le dichiarazioni post partita di Mister Lupo

“Sono davvero contento per i ragazzi. Se lo meritano e vederli felici è una grande soddisfazione per me. Oggi abbiamo mostrato gli attributi, si può davvero dire. Abbiamo avuto la cattiveria agonistica giusta. E potevamo chiudere il primo tempo con almeno tre di gol di vantaggio. Il mio nervosismo nel finale? L’espulsione è corretta perché ho protestato con troppa veemenza per una rimessa non data. Ma non tollero quando qualcuno denigra o insulta i miei giocatori come avevo sentito dalla tribuna”.