Cervo: filmino hard in spiaggia il 25 aprile, maxi multa per atti osceni in luogo pubblico

Diecimila euro di sanzione (a testa) per atti osceni in luogo pubblico. Così si è chiuso il procedimento a carico della coppia sorpresa il 25 aprile scorso, dai Carabinieri, in spiaggia, a Cervo, mentre girava un filmino hard, ripresa da un operatore.

Cervo: filmino hard in spiaggi, maxi multe

I Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno notificato le sanzioni stabilite dal Prefetto. La coppia, un uomo di 47 anni e un’attrice 28enne, è stata multata per atti osceni in luogo pubblico, per aver violato le normative anti-covid (all’epoca la Liguria era in zona arancione) e per aver violato il divieto di accesso alla spiaggia disposto dall’ordinanza del Sindaco. Sanzioni, queste ultime due, comminate anche al terzo soggetto, presente sul posto per filmare la coppia.

I Carabinieri, lo ricordiamo, erano intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini. I tre si trovavano in una zona piuttosto appartata sul tratto di spiaggia tra Cervo e Andora, da sempre conosciuto come angolo apprezzato da nudisti e coppie in cerca di intimità.