Imperia: sale a 37 il numero di farmacie che eseguono tamponi in provincia. Nel capoluogo sono 5/I dati ufficiali di Federfarma

Sono attualmente 37 le farmacie della provincia di Imperia presso le quali è possibile eseguire i tamponi che danno diritto al rilascio del Green Pass. Il dato ufficiale è stato aggiornato da Federfarma, l’Associazione sindacale dei Titolari di Farmacie.

Nella città di Imperia le farmacie abilitate sono cinque: la Massabò di via Cascione, la Mediterranea di via Aurelia, la Novaro di via San Giovanni, la Caramagna di via Caramagna e la Gentile di via Cascione.

ELENCO FARMACIE ASSOCIATE CHE ESEGUONO I TAMPONI AL 12-11-2021

1 FARMACIA CALVI Effe.Bi. Pharma Snc di Franchi C e G VIA P. AGOSTI, 30 IM 18038 SANREMO 0184-533864

2 FARMACIA GISMONDI DELLA DOTT.SSA SCORDO MARIA S.R.L PIAZZA COLOMBO, 6 IM 18038 SANREMO 0184-504466

3 FARMACIA INTERNAZIONALE & C SAS VIA VITT. EMANUELE, 107 IM 18012 BORDIGHERA 0184-261409

4 FARMACIA CENTRALE di GNUTTI Stefano e C. S.n.c. VIA VITT. EMANUELE, 145 IM 18012 BORDIGHERA 0184-261246

5 FARMACIA GUGLIELMI & C SNC VIA ROMA, 83 IM 18013 DIANO MARINA 0183-495095

6 FARMACIA S. PIETRO FARMA S.R.L. PIAZZA MARCONI, 4/A IM 18013 DIANO SAN PIETRO 0183-429028

7 FARMACIA S.GIORGIO SRL VIA VITT. EMANUELE, 222 IM 18012 BORDIGHERA 0184-999620

8 FARMACIA BASCIANELLI PIAZZA MARTIRI, 35 IM 18035 DOLCEACQUA 0184-206133

9 FARMACIA NOLA SRL CORSO IMPERATRICE, N°9 IM 18038 SANREMO 0183-578174

10 FARMACIA MASSABO’ VIA CASCIONE, N° 146 IM 18100 IMPERIA 0183-61167

11 FARMACIA CEPPI VIA PONZONI, 70 IM 18026 PIEVE DI TECO 0183-36209

12 FARMACIA ZITOMIRSKI di Poggio Paola e C. s.n.c. VIA COL, APROSIO, 196 IM 18019 VALLECROSIA 0184-294319

13 FARMACIA SANTI VIA AURELIA, 45 IM 18010 CERVO 0183-400045

14 FARMACIA COLOMBO SNC VIA GALILEI, 415 IM 18038 SANREMO 0184-530688

15 FARMACIA GOSO VIA COL. APROSIO, 466 IM 18019 VALLECROSIA 0184-294375

16 FARMACIA TESTA S.R.L VIA DIANO CASTELLO, 50 IM 18010 DIANO CASTELLO 0183-494770

17 FARMACIA QUAGLIA VIA CAVOUR, 47/A IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-351269

18 FARMACIA SAN BIAGIO DELLA CIMA VIA PROVINCIALE, 12 IM 18030 SAN BIAGIO DELLA CIMA 0184-1958090

19 FARMACIA SCIOLLI CORSO GARIBALDI, 16 IM 18013 DIANO MARINA 0183-407530

20 FARMACIA LE LOGGE CORSO GENOVA, 68 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-293266

21 FARMACIA AGOSTA VIA GARIBALDI 11 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-351158

22 FARMACIA MEDITERRANEA VIA AURELIA, 2/26 IM 18100 IMPERIA 0183-682543

23 FARMACIA ANTICA PANIZZI VIA PALAZZO 58 IM 18038 SANREMO 0184-570071

24 FARMACIA MOSTARDINI VIA AURELIA, 2C IM 18017 COSTARAINERA 0183-92998

25 FARMACIA PERINALDO VIA GRAMSCI 12 IM 18030 PERINALDO 0184-672349

26 FARMACIA BUSSANA VIA BIANCHERI, 6 IM 18038 BUSSANA DI SANREMO 0184-516290

27 FARMACIA ZAGOREO PIAZZA EROI TAGGESI 6 IM 18018 TAGGIA 0184-475139

28 FARMACIA NOVARO VIA SAN GIOVANNI 4 IM 18100 IMPERIA 0183-293723

29 FARMACIA CARAMAGNA VIA CARAMAGNA 41 IM 18100 IMPERIA 0183-650741

30 FARMACIA DEL MARE PIAZZA D’ARMI, 32 IM 18033 CAMPOROSSO 0184-636403

31 FARMACIA ROJA CORSO LIMONE PIEMONTE,134 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-998035

32 FARMACIA CIVEZZA VIA DON SASSO 6/10 IM 18017 CIVEZZA 0183-91494

33 FARMACIA SAN GIORGIO BADALUCCO VIA UGO II, N° 2 IM 18010 BADALUCCO 0184-408016

34 FARMACIE GENTILE e BORGO SAN MORO SAS VIA CASCIONE, N° 27 IM 18100 IMPERIA 0183-61584

35 FARMACIA FIORA VIA SICILIA, 10 IM 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE 0183-400902

36 FARMACIA DI LATTE CORSO NIZZA, 88 IM 18039 LATTE DI VENTIMIGLIA 0184-229361

37 FARMACIA VALLEBONA VIALE EUROPA 10 IM 18012 VALLEBONA 0184-259866