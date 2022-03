Covid: 197 casi e un morto nell’imperiese, 2019 i nuovi contagi in Liguria. Calano le terapie intensive/Il bollettino

Sono 2.019 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 14.931 tamponi effettuati, di cui 3.305 molecolari e 11.626 test rapidi antigenici. Di questi, 197 casi sono stati registrati nel distretto sanitario Asl1 della provincia di Imperia (ieri solamente 25 anche per via dell’esiguo numero di tamponi effettuati nel weekend).

Undici le persone ricoverate in terapia intensiva (ieri erano 13) a causa del Covid, 3 non sono vaccinate (8 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). Nove i morti, uno nell’imperiese; si tratta di un uomo di 92 anni deceduto all’ospedale di Sanremo.

Covid, Liguria: il bollettino di martedì 15 marzo

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 197

SAVONA (Asl 2): 317

GENOVA:1.155, di cui:

· Asl 3: 935

· Asl 4: 220

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 252 11 -18 ASL1 31 3 -5 ASL2 49 1 -1 San Martino 58 2 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 41 0 -5 Ospedale Gaslini 5 0 -1 ASL3 globale 28 2 -1 ASL 3 Villa Scassi 28 2 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 9 1 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 4 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 31 2 -2 ASL5 Sarzana 27 0 -3 ASL5 Spezia 4 2 1