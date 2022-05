Imperia: Lorenza Bellini, la rally manager che promuove il territorio a tutto gas. “Le nostre strade ideali per i test. Occasione per fare turismo”/Foto

Lorenza Bellini rally manager, dal 2005 gestisce un’azienda a San Lorenzo al Mare, la RTS, che si occupa dei test per le auto delle grandi marche che corrono nei campionati del mondo, europeo e nazionale. La sua gioia più grande è riuscire a portare bolidi e grandi piloti nell’entroterra imperiese.

In questi giorni test per la Skoda Fabia Rally2 Evo

In questi giorni a calcare le strade imperiesi è il team della Skoda Motorsport, impegnata nei testi della Skoda Fabia Rally2 Evo, con i piloti Meeke e Lindholm.

Spiega Lorenza Bellini: “Da noi vengono tantissimi team a provare prima delle gare e anche per lo sviluppo delle auto. In questi giorni stiamo lavorando con Skoda, impegnata nello sviluppo della nuova vettura. Sono qui da noi per quattro giorni e sono contenta di averli ripotati nel nostro territorio. Quest’ anche grazie agli interventi che sono stati fatti per ristrutturare le strade provinciali, che erano state devastate dalle alluvioni.

In precedenza purtroppo proprio per i danni alle strade ci eravamo dovuti spostare in Spagna, in Lombardia e in Piemonte.

Questi test, come ancor di più i rally, portano un importante indotto turistico al territorio. Con le nostre iniziative riempiamo alberghi e anche piccole strutture delle nostre valli. Senza contare che molti operatori del settore si appassionano alle nostre zone e tornano come turisti. Inoltre i nostri paesi finiscono spesso su testate importanti in tutto il mondo del settore sportivo. Accade con il rally, ma anche con le mountain bike. Sono iniziative che vanno viste anche come una grande promozione del territorio”.

“Grande opportunità di promozione e sviluppo turistico”

Conclude Lorenza Bellini: “La prossima settimana saremo nelle Marche per i test legati al Rally dell’Adriatico. Un mese fa invece abbiamo fatto i test ufficiali del Rally di Sanremo a San Bernardo di Conio. Lavorano alberghi e ristoranti e vedi l’entroterra rivivere.

Per il territorio imperiese è una grande tradizione: tutti i grandi campioni hanno testato le loro auto sulle nostre strade e sono nate anche tante storie curiose. Per esempio si dice che chi prova ad Aquila d’Arroscia, poi vince il Sanremo. Ed in effetti le statistiche degli ultimi anni ci dicono che è proprio così”.