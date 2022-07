Imperia: manca l’acqua nelle frazioni, la nota di Rivieracqua. “Grave avaria, servizio interrotto sino al pomeriggio del 7 luglio. Attive diverse autobotti”

La società Rivieracqua interviene in merito alla mancanza di acqua nelle frazioni dell’immediato entroterra di Imperia e in particolare a Moltedo, Montegrazie e S.Agata.

Imperia: manca l’acqua nelle frazioni, la nota di Rivieracqua

“Si comunica che, a causa di un guasto alle apparecchiature dell’impianto di sollevamento che rifornisce il serbatoio di accumulo idrico sito in frazione S.Agata di Imperia, le frazioni Moltedo, Montegrazie e S.Agata e le relative utenze sottese sono, al momento, prive di fornitura idropotabile.

Infatti, per effetto della drastica riduzione degli apporti idrici dalle sorgenti di Rezzo, causata dalla prolungata mancanza di precipitazioni, si è reso indispensabile incrementare il prelievo dai pozzi dell’Impero, sotto ponendo gli impianti a ciò destinati ad un imprevedibile e prolungato utilizzo tale da provocarne grave avaria.

Benchè siano già in corso gli interventi di riparazione da parte dei tecnici di Rivieracqua, la situazione permarrà tale presumibilmente sino al pomeriggio di domani, giovedi 7 luglio.

Per alleviare la carenza d’acqua delle utenze di che trattasi, sono già attive in loco diverse autobotti inviate dall’Azienda ed altre operate dalla Protezione Civile.

Ci scusiamo per il disagio patito dalla popolazione delle frazioni in parola, peraltro indipendente dalla nostra volontà, assicurando il massimo impegno delle maestranze per la risoluzione del guasto.

Cogliamo l’occasione per evidenziare, peraltro, come l’Azienda abbia segnalato alla Regione Liguria una serie di interventi, diretti a mitigare significativamente gli effetti della persistente arida stagione, da inserire nella richiesta al Governo di dichiarazione dello stato di emergenza per la Regione Liguria: si auspica che quest’ultimo possa essere adottato nella corrente settimana, atteso il riconoscimento di “alta severità idrica” da parte dell’Osservatorio di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale intervenuto di recente”.