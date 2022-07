Coronavirus Liguria: 1687 nuovi positivi di cui 370 nell’imperiese nelle ultime 24 ore. In Italia 49.571 nuovi casi. Dati in calo

Sono 1687 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Liguria, di cui 370 nell’Asl imperiese. Lo evidenzia il bollettino di Alisa. Nello stesso bollettino sono anche indicati tre decessi avvenuti nei giorni scorsi di due donne (81 e 87 anni) e un uomo (81 anni), avvenuti al San Martino di Genova e all’ospedale di Sarzana.

Dettaglio nuovi positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla provenienza della persona testata

ASL 1 370

ASL 2 315

ASL 3 636

ASL 4 146

ASL 5 212

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 8

Totale 1687

Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti Coronavirus, sono 19.136 le prenotazioni per la quarta dose effettuate dalla popolazione nella fascia tra i 60 e i 79 anni, mentre le vaccinazioni sono 60.245 (le quarte dosi over 80 su tutto il territorio ligure sono 37.750 che corrispondono al 24,72% della fascia di riferimento).

Spiega il presidente della Regione Giovanni Toti: “I dati ci dicono che la circolazione del virus è in discesa. Dopo aver raggiunto il picco si sta registrando un calo nel numero dei contagi, ma questo non vuol dire che sia lecito abbassare la guardia. Soltanto i vaccini ci hanno consentito di tornare finalmente ad avere un’estate fatta di normalità e continuano a preservarci dalla forma più grave della malattia. Per questo è importante mettere in sicurezza la fascia di liguri over 60 o con patologie pregresse che rischia di essere maggiormente esposta al virus”.

La situazione in Italia

In Italia continua il calo della curva epidemica. Oggi sono 49.571 i nuovi casi Covid, contro i 54.088 di ieri e i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013 (ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2% al 17,1%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244). In calo anche le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno. Cala anche il numero dei ricoveri ordinari: 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602.