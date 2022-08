Elezioni Politiche: la Lega in Liguria schiera Rixi per l’Uninominale della Camera e la Pucciarelli per l’Uninominale del Senato

La Lega ha diffuso le liste elettorali dei candidati che correranno per la coalizione di Centrodestra nei Collegi uninominali alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre.

La decisione presa oggi dopo un vertice con Salvini e Giorgetti

La decisione finale è stata presa oggi nel corso di una riunione in via Bellerio, alla quale hanno partecipato, fra gli altri, il leader Matteo Salvini, che non sarà candidato nell’Uninominale e il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

In Liguria per il Collegio uninominale della Camera sarà candidato Edoardo Rixi, mentre nel Collegio uninominale per il Senato sarà candidata la spezzina Stefania Pucciarelli.

Non sono ancora stati rese note, invece, le candidature per il Proporzionale di Camera e Senato.