Elezioni 2022: Noi Moderati, l’imperiese Marco Scajola capolista al Senato al proporzionale in Liguria

L’imperiese Marco Scajola, assessore regionale all’urbanistica, è il capolista di Noi Moderati in Liguria al proporzionale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Lo ha annunciato nella serata di ieri, 21 agosto, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Noi Moderati è la nuova formazione politica, presentata a inizio agosto, che raggruppa Udc, Coraggio Italia (Luigi Brugnaro), Italia al centro (Giovanni Toti) e Noi con l’Italia (Maurizio Lupi).

Liguria: Noi Moderati, Marco Scajola e Andrea Costa i capolista

Marco Scajola (Italia al Centro) sarà affiancato, alla Camera, sempre come capolista, da Andrea Costa (Noi con l’Italia).

“Costa – si legge in una nota – già consigliere regionale in Liguria, da sottosegretario alla sanità nell’ultimo Governo Draghi ha lavorato in prima linea nella lotta al Covid e per la grande campagna vaccinale, dando un contributo prezioso per il Paese in questi due anni di pandemia.

Marco Scajola è al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti, riconfermato con il record di preferenze assoluto a livello regionale. Da assessore all’urbanistica sta portando avanti con impegno un grande lavoro per cambiare il volto della regione, riqualificando interi quartieri degradati e abitazioni, soprattutto per le famiglie liguri più in difficoltà”.