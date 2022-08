Imperia: maltempo in arrivo martedì 30 agosto. Possibili rovesci e temporali /Le previsioni

Dopo alcune settimane di bel tempo, torna la pioggia su tutta la Liguria. È quanto previsto dall’Arpal per domani, martedì 30 agosto.

Imperia: nuova ondata di maltempo per martedì 30 agosto

Secondo quanto dichiarato dall’Arpal, infatti, “pomeriggio del 30 agosto instabile con possibili temporali anche di forte intensità sui rilievi Alpini, in estensione da Ponente verso Levante.

Temperature minime in diminuzione, con venti deboli variabili al mattino, moderati su Centro, brezze a Levante. Mare poco mosso, in aumento a mosso a Ponente in serata”.

Ecco le previsioni di Arpal:

Oggi, 29 agosto: In un contesto generale di instabilità, delle ore centrali saranno possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata, tuttavia non si escludono rari e isolati episodi forti. I fenomeni saranno più probabili su rilievi e zone interne ma ma non si escludono locali interessamenti delle zone costiere.

Domani, 30 agosto: Ancora contesto instabile per infiltrazioni di aria più fresca in quota in cui saranno possibili rovesci o temporali su tutte le zone. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti.

Dopodomani, 31 agosto: Ancora instabile per un secondo impulso perturbato con possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata, tuttavia non si escludono rari e isolati episodi forti. Seguire aggiornamenti.