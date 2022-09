Covid: in Italia 18.797 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore. In Liguria 448 casi e nessun decesso/I bollettini

Sono 448 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Liguria (ieri 540), di cui 74 in provincia di Imperia. Per fortuna, come ieri, nessun decesso viene segnalato in regione.

Dettaglio nuovi positivi Liguria

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla provenienza della persona testata

ASL 1 74

ASL 2 88

ASL 3 171

ASL 4 48

ASL 5 67

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 0

Totale 448

Qui il Bollettino_Coronavirus Liguria,_dati_Alisa-Ministero_del_25_settembre_2022

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 18.797 nuovi casi e 13 morti. Ieri i contagiati erano 22.265 e le vittime 43. Il tasso è al 15,5%, in aumento rispetto al 14,6% di ieri.

Sono 125 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno di ieri e 3.321 i ricoverati con sintomi, 28 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 428.286, rispetto a ieri 5.287 in più. Dimessi e guariti sono 21.698.440 (+13.494).

Qui il Bolletino Coronavirus Italia del Ministero della Salute con i dati regione per regione