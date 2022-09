Diano Marina: WindFestival, sabato Pompieropoli con i Vigili del fuoco e festa per i 20 anni dell’Harley Davidson Club Liguria

Al Wind Festival di Diano Marina, in programma dal 29 settembre a 2 ottobre, nella giornata di sabato 1 ottobre ci saranno anche l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale di Imperia e l’Harley Davidson Italian Club Liguria.

Per tutta la giornata iniziative per grandi e piccoli

I Vigili del fuoco proporranno la tradizionale “Pompieropoli”, appuntamento molto amato dai più piccoli, che per tutta la giornata di sabato avranno modo di cimentarsi in alcuni dei test di selezione per diventare pompieri, realizzati in scala ridotta, appositamente per loro.

L’Harley Davidson Italian Club Liguria festeggerà invece il suo 20° compleanno. Sarà possibile ammirare sul Molo delle Tartarughe bolidi americani. A partire dalle ore 17,00, sempre per la missione e lo spirito di inclusione che contraddistingue il Club Liguria, un’ora sarà dedicata interamente ai bambini speciali che potranno sfrecciare sulle rombanti moto sulle strade della Riviera Ligure.

Alle 18,00 raggruppamento e partenza dal Molo delle Tartarughe di Diano Marina per il Run Panoramico delle colline dianesi, aperto a tutti i tipi di moto, con rientro per l’aperitivo offerto dall’H-DCI a tutti i partecipanti. Tutte le moto rimarranno parcheggiate per essere ammirate dai visitatori dell’ Action Sport Festival. E dalle ore 20,00 Bikini contest, special guest Alessandro Quara Max Voice.