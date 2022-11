Imperia: sul fronte che si oppone a Claudio Scajola spunta un terzo candidato a sindaco. E’ Laura Amoretti, sostenuta dal Partito Socialista

Sul fronte che si oppone a Claudio Scajola spunta ora un terzo candidato a sindaco. Dopo Enrico Lauretti e Ivan Bracco sta per arrivare la candidatura di Laura Amoretti, attualmente Consigliera di Parità della Regione Liguria.

La proposta dei socialisti sarà portata al tavolo del Centrosinistra, convocato nei prossimi giorni per decidere il nome del candidato a sindaco

A proporre il nome di Laura Amoretti al tavolo del Centrosinistra, stando a quanto si è appreso da fonti ben informate, sarà il Partito Socialista.

L’ufficializzazione della proposta avverrà in occasione della riunione, che dovrebbe essere definitiva per la scelta del candidato da opporre al sindaco Claudio Scajola e che si terrà nei prossimi giorni.

Al tavolo ci sarà naturalmente anche il Partito Democratico che ha di fronte anche le candidature di Enrico Lauretti, il primo ad essersi fatto avanti e di Ivan Bracco, sostenuto dalla neonata coalizione civica di “Imperia Rinasce”.

Per il Pd la candidatura di Laura Amoretti potrebbe essere la soluzione per evitare divisioni interne ed imbarazzi. Del resto già alle recenti Elezioni Politiche il Partito Democratico ha sposato e sostenuto una candidatura socialista e sarebbe quindi anche facilmente spiegabile la scelta di proseguire con un’alleanza già collaudata, per giunta con una donna conosciuta e apprezzata.

Naturalmente non è detto che se la scelta del Centrosinistra dovesse ricadere proprio sul nome della Amoretti, gli altri due candidati in pectore, Lauretti e Bracco, non decidano di correre da soli con loro liste.

Salvo sorprese, dal fronte opposto, il sindaco Claudio Scajola dovrebbe invece poter contare sull’appoggio di tutta la coalizione di Centrodestra, oltre a quello della sua formazione civica, che lo ha portato alla vittoria alle precedenti Amministrative, proprio contro il Centrodestra.