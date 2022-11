Pallavolo, serie C femminile: sconfitta 3-2 per la O.F. Vasco Lanfranchi di Diano Marina contro il Virtus Sestri

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie C femminile di pallavolo, le dianesi perdono per 2-3 (25-19; 22-25; 22-25; 25-19; 14-16) contro la Virtus Sestri al termine di una partita entusiasmante.

“Probabilmente abbiamo giocato la migliore partita dell’anno – dice il diesse Gavi – avremmo meritato la vittoria, infatti alla fine abbiamo fatto 4 punti in più rispetto alle avversarie, però la hanno meritata anche loro, perchè nel nostro sport non tutti i punti contano in egual modo. E’ stata una bellissima partita, francamente pensavo che il Sestri non avesse questo livello, in difesa hanno fatto cose incredibili. Da parte nostra non saprei cosa avrebbero potuto fare di più le ragazze, in 5 set di sempre punto a punto, ci stà anche commettere qualche errore. Sicuramente è un girone molto equilibrato sia in testa, che a metà classifica.”

Da segnalare nella Vasco Lanfranchi la prestazione delle due ali, Benedetta Giordano che ha messo a terra l’incredibile cifra di ben 33 attacchi e il capitano Rebecca Klippl che ne ha fatti 20. Molto positivo anche l’ingresso in campo, nella parte finale del terzo set del palleggio Anna Bozzano che ha sostituito Elisa Valdora.

“Non che Elisa stesse facendo male – confida coach Pontacolone – ma ho provato a cambiare qualcosa nella distribuzione di gioco perchè eravamo in difficoltà nel punteggio. Ho la fortuna di avere due alzatrici con pari capacità ed alcune caratteristiche diverse, questo mi crea una soluzione tattica preziosa. Anna ha cambiato l’inerzia ed abbiamo vinto il quarto abbastanza bene. Poi abbiamo provato in tutti i modi di prendere un vantaggio nel tie-breack ma non è stato possibile ,abbiamo cambiato 8-6 ed abbiamo avuto una palla per il 14-12 ma loro sono sempre state attaccate”

Con il punto guadagnato la formazione dianese mantiene il quarto posto in classifica per quoziente set rispetto alle sanremesi dell Grafiche Amadeo, anch’esse a 9 punti.

“Alla fine dell’andata saremmo qualificati per i play off – dice il presidente Anfossi – che è il risultato che ci siamo prefissati. Certo, noi, Sanremo e Sestri, siamo praticamente pari e dovremo giocarci tutto nel ritorno, però ci siamo ed avremo gli scontri diretti in casa nostra.”

Nel prossimo weekend il campionato osserva un turno di riposo ma la O.F. Vasco Lanfranchi è attesa dalla semifinale di Coppa Liguria che si giocherà ad Arenzano sabato 3 dicembre contro l’Albenga Volley, attuale capolista del campionato.

Tabellino: Giordano 33; Klippl 20; Breviario 10; Brignoli 8; Iacuitto 7; Valdora 2; Bozzano 2; Uruci; Patierno (L) n.e. Ugo; Barri; Anfossi (L)