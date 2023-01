Elezioni Imperia: endorsement di Toti a Claudio Scajola. “Ha lavorato bene, avrà il nostro sostegno”

“Credo di aver già chiarito che per noi il sindaco Scajola ha operato bene in questi cinque anni come Sindaco ed ha operato bene in questi anni come presidente della Provincia. Direi che è giusto che prosegua questa esprienza. Lo farà con il nostro pieno sostegno e nelle forme e nei modi che deciderà e con cui si confronterà nelle prossime settbimane con i partiti”. E’ un endorsement in piena regola quello che il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha lanciato al Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia Claudio Scajola in vista delle elezioni comunali in programma nel capoluogo la prossima primavera.

Elezioni Imperia: Scajola incassa l’endorsement di Toti

Le dichiarazioni di Toti, a margine della firma del protocollo d’intesa col Mit e con le Ferrovie dello Stato per il progetto della Casa di Comunità, sono destinate certamente a far discutere all’interno del centrodestra.

“C’è un Sindaco uscente – ha detto Toti – che mi pare abbia chiarito il fatto di voler continuare il suo mandato anche per i prossimi cinque anni ed è un Sindaco che ha impegni importanti in questo territorio, avendolo scelto i suoi colleghi amministratori anche come presidente della Provincia. Per cui aspetteremo che sia ovviamente Claudio Scajola a decidere e a porre i temi sull’agenda. Credo di aver già chiarito che per noi il Sindaco Scajola ha operato bene in questi cinque anni come Sindaco ed ha operato bene in questi anni come presidente della Provincia. Stiamo ragionando con lui anche del Commissariamento dell’Ato Idrico e quindi di ridare alla Provincia le competenze sull’acqua visto che gli appalti del nuovo acquedotto del Roja sono stati completati. Direi che è giusto che prosegua questa esprienza. Lo farà con il nostro pieno sostegno e nelle forme e nei modi che deciderà e con cui si confronterà nelle prossime settimane con i partiti”.

Da Toti anche una battuta sul Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Ha finito due mandati, è persona che gode della mia stima, credo abbia fatto un buon lavoro su quella città. La sua esperienza politica qualcosa lascerà anche nei prossimi cinque anni, si vedrà in quali termini”.