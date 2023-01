Elezioni Imperia: endorsement a Scajola, Fratelli d’Italia attacca Toti. “Ci auguriamo sia a titolo personale e che non parli a nome del centrodestra”

“Apprendiamo dalle agenzie di stampa che il Presidente Toti ha fatto un endorsement al Sindaco Scajola, ma ci auguriamo che sia a titolo personale e non parli a nome del centrodestra con il quale non si è ancora confrontato”. Duro intervento del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia On. Matteo Rosso e del Senatore Gianni Berrino a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle elezioni comunali in programma a Imperia la prossima primavera. I due esponenti del partito di Giorgia Meloni non hanno gradito l’annunciato sostegno a Claudio Scajola.

Elezioni Imperia: Fratelli d’Italia-Toti ai ferri corti sulla candidatura di Claudio Scajola

Il clima all’interno del centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Imperia si fa sempre più incandescente. La spaccatura tra Claudio Scajola e Fratelli d’Italia, generata dalla diversa visione sull’utilizzo dei simboli di partito, sembra insanabile e ha coinvolto anche Giovanni Toti mettendo a rischio gli equilibri della Regione Liguria.

“Ci auguriamo – prosegue la nota di Rosso e Berrino – che il Presidente Toti concordi al più presto un incontro che apra al confronto tra tutti i partiti del centrodestra unito per valutare tutti insieme le migliori candidature per il territorio e soprattutto senza mai mettere in dubbio l’unità del centrodestra. Sembra anche poco opportuno, a meno che non sia anche quello a titolo personale, l’apprezzamento fatto oggi nei confronti del Sindaco di Sanremo che esprime la sua stima politica per il partito di Calenda e Renzi, partito che è all’opposizione in Regione Liguria così come al Governo nazionale”.