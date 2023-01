Sanremo: frana a “La Vesca”, prosegue la messa in sicurezza dell’area. Stanziati oltre 13 milioni di euro

Proseguono i lavori di consolidamento del versante in località La Vesca, nel comune di Sanremo, zona da decenni interessata da un esteso fronte franoso e ora oggetto di un intervento complessivo di messa in sicurezza.

Questo pomeriggio si è tenuto un sopralluogo sul cantiere già avviato e per fare il punto sui prossimi interventi in programma, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Sanremo Alberto Banchieri, l’assessore ai Lavori pubblici di Sanremo Massimo Donzella e i tecnici di Anas.

Tra fondi Anas, Regione Liguria, Comune di Sanremo e Pnrr l’ammontare complessivo per la realizzazione degli interventi in programma è di oltre 13 milioni di euro.

“Si tratta di un investimento significativo, che dopo decenni di criticità permetterà di dare a questa zona una soluzione duratura – commenta l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Non si tratta soltanto di intervenite sul versante franoso, ma di mettere a punto una strategia di sicurezza complessiva per l’intera costa, con drenaggio delle infiltrazioni e la difesa del litorale dall’erosione. Anche nel caso dell’intervento a La Vesca, abbiamo adottato un approccio globale ai lavori, che non si limita alla sola messa in sicurezza ma punta a potenziare la resilienza del territorio nel suo complesso”.

“A valle di numerose interlocuzione con Regione Liguria e Anas, sono partite le opere di messa in sicurezza di La Vesca – dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – Grazie anche alle recenti opportunità offerte dal Pnrr si è potuto completare il finanziamento dell’opera nella sua interezza: si tratta di un maxi intervento da oltre 13 milioni euro complessivi, diviso in tre lotti, grazie al quale Comune di Sanremo, Regione Liguria e Anas, che ringrazio nelle persone dell’assessore Giampedrone e dei dirigenti Anas, realizzeranno una delle opere di messa in sicurezza idrogeologica tra le più importanti di sempre sul territorio.

Il primo step – continua il sindaco – con i lavori di scavo per il drenaggio e la canalizzazione delle acque è già partito, successivamente ci saranno le opere a mare con la creazione di una nuova scogliera protettiva e a terra, con la palificazione dell’intero versante su cui poggia anche l’Aurelia. Così andremo a risolvere in via definitiva un problema che si protrae addirittura dal secolo scorso”.

“Si tratta di un’opera di un’importanza straordinaria per la nostra città, per la salvaguardia del territorio e della mobilità, resa possibile dal lavoro attento delle amministrazioni e di tutti i tecnici coinvolti”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella.

Il progetto per il consolidamento complessivo in località La Vesca è composto da diversi passaggi

Un primo finanziamento di 1,2 milioni di euro, stanziato da Regione Liguria e attualmente in corso di esecuzione, prevede il drenaggio delle acque di falda e la messa in sicurezza del versante compreso tra la pista ciclopedonale e il mare, con la realizzazione della scogliera, la riprofilatura del versante e l’implementazione del sistema di monitoraggio dell’area.

Contestualmente, prosegue anche l’intervento di messa in sicurezza del muro via Duca d’Aosta, a carico del comune di Sanremo.

Un ulteriore stanziamento da 1,6 milioni di euro, emesso da Regione Liguria a valere su fondi del Pnrr, andrà a completare la scogliera per difendere la costa dal moto ondoso e ridurre il fenomeno dell’erosione della costa.

In coordinamento con gli interventi di Regione Liguria e Comune di Sanremo, Anas sta portando avanti il progetto di consolidamento del vicino tratto di Aurelia. I lavori coinvolgeranno circa 180 metri di tracciato, per un investimento da parte di Anas di circa 10 milioni e mezzo di euro. Gli interventi di consolidamento del versante e la messa in sicurezza del corpo stradale nel tratto compreso dal S. km 667+650 al km 667+800.