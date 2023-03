Elezioni Imperia: l’annuncio di Claudio Scajola. “Avremo tre liste civiche. Non si può amministrare nascondendosi dietro ai simboli di partito”

Claudio Scajola si ricandida per amministrare la città di Imperia appoggiato da tre liste civiche. Lo ha annunciato il Sindaco uscente nel corso della convention tenutasi presso la Camera di Commercio per presentare la propria ricandidatura.

Elezioni Imperia: tre liste civiche a sostegno di Claudio Scajola

Le tre liste a sostegno di Claudio Scajola saranno “Prima Imperia Scajola Sindaco“, “Insieme con Claudio Scajola Sindaco” e “Avanti con Claudio Scajola Sindaco“.

“Non credo sia possibile amministrare nascondendosi dietro ai simboli di partito. La gente vuole vedere in faccia chi amministra. Non è più il tempo di coalizioni equivoche che pensano di poter guidare da lontano, di cordoni ombelicali con segreterie di partito che non conoscono il territorio” – Ha detto il primo cittadino e candidato sindaco Scajola.

Claudio Scajola si ripresenta ai suoi elettori

“È importante riavvicinare le persone alla politica, non alle sigle. Ormai quando si va a votare non si sa per chi si vota.

Anche Imperia, nel suo piccolo, è l’occasione per far vedere che le persone possono stare insieme e per la credibilità che dimostrano di avere sulle cose fatte”.

Quali sono i principali punti del suo programma?

“Imperia si sta rilanciando. Abbiamo ottenuto 180 milioni di euro per rilanciare la città.

Adesso dobbiamo attirare i turisti e far vivere meglio i nostri concittadini.

Albenga-Carcare-Predrosa che va fatta con urgenza, altrimenti non si arriva più nel ponente della Liguria. Il raddoppio della ferrovia tra Andora e Finale, che finalmente deve partire.

Il Governo ci finanzierà il primo tratto dell’Aurelia Bis , che permetterà di poter circolare a Imperia con maggior facilità.”

C’è coda per entrare alla Convention , se lo aspettava?

“Non ho ancora visto, ho visto tante persone e sono contento. Devo dire che so di essere ricambiato nell’amore che ho per la città”.

La candidatura di Bracco con il centrosinistra?

“Come diceva Mao, grande è la confusione sotto il cielo”.