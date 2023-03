Imperia: al campo di atletica di Borgo Prino inaugurata la nuova sede operativa del CONI Liguria. “Un posto meraviglioso dove poter lavorare. Prestigiosa per la nostra città“ /Foto e Video

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 30 marzo, presso il Campo di Atletica Leggera “Angelo Lagorio” di Imperia, l‘inaugurazione della nuova Sede operativa del CONI Liguria, messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

A sei mesi precisi dalla firma del Protocollo d’Intesa, il CONI Liguria e il Comune di Imperia festeggeranno insieme alle ASD del territorio e alla cittadinanza questo importante risultato, frutto della sinergia tra le Istituzioni e il mondo sportivo, che poterà il Comitato Olimpico all’interno di uno dei più prestigiosi impianti sportivi della provincia.

Insieme al Presidente Regionale del CONI Antonio Micillo ed al Sindaco Claudio Scajola, erano presenti numerose autorità sportive, civili e militari.

In campo anche numerosi sodalizi che, con atleti, tecnici e dirigenti, in divisa sociale, hanno portato i colori delle rispettive Associazioni nella sfilata che ha preceduto il taglio del nastro.

Durante il pomeriggio sono stati organizzati giochi e attività sulla pista di atletica a cura dello Staff Tecnico del CONI e della Maurina Olio Carli. Al termine della manifestazione, il CONI ha regalato alcuni gadget ai ragazzi e bambini che hanno preso parte all’iniziativa.

L’intervista al sindaco Claudio Scajola

“Se si investe negli impianti sportivi si hanno i riconoscimenti. Come tutte le cose della vita. Imperia oggi è la città dello sport che è maggiormente dotata di impianti, ce ne sono in costruzione altri tre, ce ne sono tre in ristrutturazione. In sostanza un città con molti impianti sportivi perché qui sempre più dobbiamo fare turismo sportivo.

Nella zona dove siamo, con il Comitato regionale della Liguria del Coni, che decide di fare la sede a Imperia, proprio in omaggio alla vivibilità sportiva che c’è in questo territorio. Abbiamo anche una sede collegata alla ciclabile, dove si entra venendo da Ospedaletti e, fra un pò, venendo anche dal dianese.

In buona sostanza lo sport fa bene al fisico, alla testa, al cuore. Perché serve ad educare i giovani. Il riconoscimento oggi del Coni, con noi che gli abbiamo dato i locali, è la dimostrazione che ci vogliamo aprire al di fuori delle mura della città. Questa è una città che deve aprirsi sempre di più fuori dalle mura del territorio”.

Antonio Micillo, presidente del CONI

“Voi avete delle eccellenze. Dovete sapere che abbiamo due impiegati, due dipendenti, che sono di Imperia. E mi sembrava giusto trovargli una adeguata sede e quale sede migliore di un campo sportivo di atletica leggera dove passano tante società e la migliore gioventù. Ovviamente tutto questo è avvenuto perché c’è stata la sensibilità dell’amministrazione comunale, dell’assessore Vassallo, del Sindaco Scajola, che hanno accettato questa mia richiesta. Siamo così riusciti a realizzare questo che sembrava un sogno.

E’ un posto meraviglioso dove poter lavorare. Questa operazione è stata fatta in perfetta sintonia con i due dipendenti, che sono ben conosciuti a Imperia. Poi oggi la distanza non esiste, io con loro mi sento tutti i giorni. Abbiamo una nostra chat personalissima e quando c’è bisogno ci facciamo uno zoom al volo. Poi vengo volentieri a Imperia, ci venivo già da prima, sono un uomo sia di mare che di vela. Conosco anche l’impianto della piscina perché mio figlio è stato un ottimo velista e anche un ottimo nuotatore. Contento, orgoglioso, di questa operazione e sono convinto che faremo grandi cose insieme alla città di Imperia”.

L’assessore regionale Marco Scajola

“E’ un grande piacere essere qua, ringrazio il Coni per l’invito. Vedere questo campo di atletica, io sono stato per sei anni assessore allo sport del Comune di Imperia, per me è una grande emozione. Avevamo iniziato lavori importanti del campo di atletica, con otto corsie, che all’epoca non tutti capirono e invece si sono rivelate un’ottima scelta. E adesso l’amministrazione Scajola, con l’assessore Vassallo, ha fatto un lavoro eccezionale.

Questo campo si sta ulteriormente potenziando. Un giorno importante, sono voluto essere qui come Regione Liguria per testimoniare la nostra vicinanza. Ma anche per ricordare un’iniziativa importante conclusa in Giunta pochi giorni fa con la collega Ferro. Quella di dare i fondi, oltre un milione di euro, a 5.500 famiglie che sono in difficoltà economica e che possono con i nostri fondi iscrivere i loro figli perché fare sport è importante per i nostri ragazzi. Abbiamo esaudito con Simona Ferro tutte le richieste che abbiamo recepito come Regione Liguria. Un grande lavoro, nessuno deve rimanere indietro, lo sport è di tutti e più impianti abbiamo e meglio è per il territorio”.

Vicepresidente di regione Liguria, Alessandro Piana

“Credo che una sede di un CONI sia quanto mai prestigioso per la città di Imperia , che sullo sport ha investito molto. Lo dimostra questo fantastico campo di atletica, forse uno tra i più belli della regione.

È piacevole vedere tantissime società sportive, tantissimi bambini, appassionati di tanti sport diversi. Il mio augurio è stato quello che possano realizzare i loro sogni.

Chissà che magari tra loro domani non ci si anche qualche campione che ci faccia inorgoglire tutti insieme come concittadini.

Un ringraziamento alle tante aziende e sponsor privati , senza i quali oggi molte società non potrebbero esistere. Una delle carenze non sono tanto le strutture, quanto i fondi pi per poter strutturare queste società sportive.

Anche il nostro tessuto produttivo contribuisce a far si che dal punto di vista sociale si crei un qualcosa di importante”.