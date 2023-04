Elezioni Imperia: l’avvocato Bruno Santini, storico esponente della destra locale, presenta la lista di Fratelli d’Italia

“In occasione delle elezioni amministrative per il Comune di Imperia del 14 e 15 maggio, che è da considerare come un fattore di partenza, piuttosto che di arrivo, presenterà la lista di Fratelli d’Italia l’Avv. Bruno Santini”. Questa la nota di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni comunali.

Ancorché egli, ormai lontano dalla politica, non sia iscritto al partito, ha dato la sua disponibilità per il suo contributo professionale ad assisterci in questa fase delicata e significativa.

Egli peraltro ha dichiarato di condividere con Fratelli d’Italia, che pur ha saputo arricchirsi anche di contributi politici e culturali di varie esperienze politiche, comuni origini risalenti alla Destra Sociale, rafforzate dalla lunga militanza con alcuni esponenti del partito, ai quali lo lega una profonda amicizia.”