Aromatica: a maggio torna a Diano Marina la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche. Special Guests Tracy e Tinto /I dettagli

Sta via via prendendo forma la decima edizione di Aromatica, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio a Diano Marina. Le Special Guests, presenti per tutta la durata della manifestazione, saranno Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 2022, nelle vesti di madrina, e Tinto Nicola Prudente, conduttore di tra gli altri di Decanter (Rai Radio 2) e di Camper (Rai1), che accompagnerà nelle loro performance gli altri principali ospiti (chef, esperti, produttori).

Tracy Eboigbodin ha 30 anni ed è nata in Nigeria. È in Italia dal 2006. Prima di vincere MasterChef Italia 11, il famoso talent televisivo riservato agli chef dilettanti, si è diplomata al Liceo psicopedagogico a San Bonifacio (Verona) e ha lavorato come cameriera in un albergo di Verona. Tracy Eboigbodin ha scritto il libro di ricette “Soul Kitchen – Le mie ricette per nutrire l’anima” (Baldini&Castoldi) che verrà ovviamente presentato ad Aromatica. La sua è una cucina che si basa su ingredienti semplici e caratterizzata da piatti colorati e profumati. Per confermare il suo percorso di crescita nel mondo del cibo e della cucina, Tracy Eboigbodin intende frequentare corsi di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana che ha sede a Parma.

“Tinto”, all’anagrafe Nicola Prudente, è un conduttore televisivo e speaker radiofonico, esperto in agricoltura ed enogastronomia. Dal 2002, assieme a Federico Quaranta, conduce Decanter su Rai Radio 2. Dedicato al mondo delle eccellenze enologiche alimentari e culinarie italiane, Decanter lo ha reso ogni giorno più esperto di queste tematiche. Grazie a questo programma, ha ricevuto diversi riconoscimenti: l’ultimo – in ordine di tempo e di importanza – è il “Premiolino”, uno dei più antichi premi giornalistici italiani. Oltre alla carriera radiofonica, Tinto si è fatto apprezzare anche per le sue doti di conduttore televisivo (Un pesce di nome Tinto su Rai2, Fuori di Gusto su La7, Magica Italia e Linea Verde-Orizzonti su Rai1, Prova del Cuoco su Rai1, Frigo su Rai2, Mica Pizza e Fichi su La7). Nell’estate 2022 ha condotto Camper su Rai1. Da Aprile condurrà PizzaDoc su Rai2, un nuovo programma dedicato alla regina delle tavole italiane.

A Aromatica, Tracy sarà anche protagonista di un cooking show e di diversi altri momenti, mentre Tinto – oltre a degustare il Vermentino RLP DOC e gli altri vini liguri – si dedicherà alla conduzione dei momenti salienti della tre giorni dianese, tra stand dei produttori per degustazioni e vendita, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, area street food, spettacoli e molto altro.

“Aromatica torna con un cartellone ricchissimo di eventi – dice il vice Presidente con delega all’agricoltura e al marketing territoriale, Alessandro Piana – portando alla ribalta i profumi e i sapori della Liguria, che regnano indiscussi per produzione soprattutto nell’imperiese e nel savonese, ma anche in tutta la regione per eccellenza e caratteristiche uniche. Una produzione importante per indotto e dal fronte identitario, che connota ampiamente e da sempre la nostra cucina. Se poi si aggiungono i semilavorati come il Basilico Genovese DOP e i nostri prodotti certificati si può cogliere in pieno la portata di questa vetrina per stimolare tutta la filiera e il turismo gastronomico, elemento fondamentale per la destagionalizzazione su cui stiamo investendo così tanto”.

“A meno di un mese dall’evento – dichiara il sindaco Cristiano Za Garibaldi – tutto procede speditamente e nelle prossime settimane il programma verrà definito in ogni dettaglio. Aromatica non è solo una manifestazione dedicata alla réclame delle piante, ha una forte valenza enogastronomica e quindi turistica e promozionale. È anche una grande festa che coinvolge tutta Diano Marina e l’intero Golfo Dianese, alla quale tutti partecipano con grande entusiasmo. Già si respira curiosità”.

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali Spa per conto del Comune di Diano Marina, con il sostegno di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con la collaborazione dei Comuni del Golfo Dianese.