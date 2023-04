Pieve di Teco: Ditta Fratelli Marchisio, dipendenti e collaboratori ricordano i due fondatori. “Grazie per i valori che ci avete trasmesso”

Il ricordo dei dipendenti e collaboratori della Ditta Fratelli Marchisio Spa, in seguito al decesso dei due fondatori dell’azienda recentemente scomparsi, Bartolomeo e Gilberto Marchisio.

Pieve di Teco: scomparsa di Bartolomeo e Gilberto Marchisio, il ricordo dei dipendenti della ditta Fratelli Marchisio

“Un pensiero per Bartolomeo e Gilberto Marchisio da parte dei dipendenti e collaboratori.

Grazie per i valori che ci avete trasmesso: costanza, perseveranza, caparbietà, passione per il lavoro, dedizione all’azienda.

Chi ha avuto modo di conoscervi ha potuto apprezzare le doti umane prima ancora che lavorative che hanno sempre caratterizzato il vostro essere imprenditori.

Chiunque abbia lavorato al vostro fianco nel corso degli anni attraversando la crescita della fratelli Marchisio, nata come azienda familiare molti anni fa e arrivata ad essere al giorno d’oggi una realtà a livello internazionale, non può non aver colto l’impronta fortemente personale e umana che avete impresso al lavoro.

Una famiglia che è cresciuta nella quale non sono mancati momenti difficili superati con coraggio e con la giusta dose di rischio.

Una famiglia che affonda le proprie radici nella tradizione e nella cultura del sacrificio. Voi siete stati capaci di motivare di coinvolgere tutti noi verso un obiettivo comune.

Avete dato un futuro a noi e alle nostre famiglie.

Avete costruito un punto di riferimento per la nostra valle, per tutta la provincia fino arrivare ad essere riconosciuti in campo internazionale nel mondo vinicolo e alimentare.

Grazie per l’esempio e gli insegnamenti che ci avete lasciato, che porteremo con noi e che ci aiuteranno ad affrontare le sfide che il futuro ci riserverà.

Grazie!

I dipendenti e collaboratori della fratelli Marchisio Spa.”