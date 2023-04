Elezioni: Alleanza Verdi Sinistra Imperia presenta la sua lista. “L’operazione di facciata dell’attuale amministrazione non risponde alle vere esigenze dei cittadini, vogliamo cambiare questo modello” / Foto e video

È stata presentata oggi a Oneglia la lista Alleanza Verdi Sinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Ivan Bracco.

Elezioni: Alleanza Verdi Sinistra Imperia presenta la sua lista

“Dentro l’alleanza progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Ivan Bracco saremo la lista della giustizia sociale, dei diritti e della tutela e valorizzazione dell’ambiente che rappresentano la condivisione dei valori propri della sinistra e dei movimenti ambientalisti.

Il tema dei diritti, dell’uguaglianza e la sfida del cambiamento climatico sono i temi centrali per una politica che guardi al futuro ed alle giovani generazioni a cui abbiamo il dovere di consegnare le condizioni per realizzare le proprie aspirazioni e progetti.

Una città che guardi al futuro deve garantire alle nuove generazioni spazi per coltivare le proprie passioni, formarsi con una scuola di maggiore capacità formativa ed avere occasioni di lavoro qualificate per non essere costrette a emigrare.

Vogliamo rilanciare l’economia della città sottraendo le aree produttive dismesse dagli interessi speculativi dell’edilizia residenziale per creare condizioni di lavoro di qualità, con un nuovo piano regolatore che arresti il consumo di suolo e la cementificazione.

Vogliamo una città a misura di chi la vive, dove al centro dell’azione amministrativa siano messi gli interessi dei cittadini, con servizi pubblici accessibili a tutti, dalla sanità ed i servizi sociali, ai trasporti, alla scuola, alla cultura, al tempo libero.

Abbiamo un progetto per una città attenta ai bisogni dei più deboli dove i servizi pubblici, dall’acqua, ai servizi per l’infanzia rimangano o tornino ad una gestione pubblica per garantire che siano gestiti nell’interesse pubblico. Siamo per questo contrari all’ingresso dei privati nella gestione del servizio idrico e della depurazione e vogliamo far ritornare alla gestione pubblica gli asili comunali.

Vogliamo creare e valorizzare gli spazi sociali ed aggregativi esistenti in particolare per i giovani che oggi non hanno luoghi dove poter condividere esperienze e costruire progetti.

Ci batteremo contro il progetto dell’ospedale unico che comporterà la chiusura dell’ospedale cittadino, ultimo tassello dello smantellamento del sistema sanitario locale di cui è responsabile la giunta regionale di centro destra di Toti, assecondata da Scajola.

Sulla base delle competenze proprie del comune vogliano intervenire sui servizi socio assistenziali che oggi non garantiscono assistenza alle famiglie, con particolare attenzione all’assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

Vogliamo intervenire sul progetto di completamento del porto turistico presentato dalla giunta Scajola eliminando le palazzine residenziali che creano un muro di cemento sul fronte mare e assegnando invece maggiori spazi per la cantieristica ed i servizi nautici, unico volano occupazionale per una infrastruttura di questo tipo.

Vogliamo difendere la vocazione peschereccia e commerciale del bacino portuale di Oneglia quale infrastruttura utile a agevolare le attività produttive della zona. Siamo contrari ad ogni progetto speculativo residenziale sullo stabilimento Agnesi che può invece diventare, in sinergia con il bacino portuale di Oneglia, una delle aree dove ricostruire nuove realtà produttive che diano occasioni di lavoro.

Vogliamo intervenire sul sistema della viabilità cittadina con un piano del traffico e dei parcheggi organico che risolva la disastrosa condizione attuale della viabilità. A tal fine si dovrà intervenire sulle criticità create dalla giunta Scajola sulla ciclabile per consentirne l’effettiva fruibilità ed eliminare le interferenze col traffico veicolare.

Vogliamo cambiare la città con un progetto alternativo a quello delle giunte di centro destra che ha portato avanti una visione superata che, come risulta dall’andamento di tutti gli indicatori sulla qualità della vita negli ultimi decenni, è stata fallimentare ed ha fatto arretrare Imperia sul piano economico, sociale ed ambientale.

La città di Imperia è arretrata sugli indici della ricchezza, dell’occupazione, della qualità dei servizi pubblici rispetto a tutti i capoluoghi della Liguria per responsabilità di chi l’ha governata imponendo un modello di sviluppo tutto concentrato sulla speculazione edilizia, sul consumo di suolo, anche costiero, su una visione superata del turismo e su opere pubbliche spesso fini a sé stesse.

Bisogna quindi cambiare modello, prendendo anche spunto da esperienze amministrative più avanzate e moderne, per valorizzare le peculiarità del territorio e porre le condizioni per rendere la nostra città più efficiente, vivibile e nuovamente attrattiva per investimenti che diano occasioni di lavoro ai giovani.

Cambiare si può, l’alleanza progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Ivan Bracco che sosteniamo ha costruito un progetto per cambiare la città, invitiamo i cittadini di Imperia a sostenerla”.

Ecco la lista Alleanza Verdi Sinistra – Imperia

SARDI LUCIO, 52 ANNI, LIBERO PROFESSIONISTA ASINARI ERNESTINA, 72 ANNI, PENSIONATA – COLTIVATORE DIRETTO BAZZANELLA DIEGO, 49 ANNI, INFORMATICO BENZA VITTORIO, 66 ANNI, PENSIONATO CANETTI LOREDANA, 63 ANNI, AGENTE IMMOBILIARE CASTAGNA MARIA TERESA, 55 ANNI, TECNICA DI LABORATORIO LICEO CIVILE ALIDA, 76 ANNI, PENSIONATA SETTORE PUBBLICO DE CARLO LUIGI, 88 ANNI, Dottore in Chimica Industriale PENSIONATO DI GIORGIO FRANCESCO, 57 ANNI, BIOLOGO NATURALISTA E ETOLOGO ANTISPECISTA DONA’ FRANCESCA, 27 ANNI, COOPERANTE GALASSO AURELIO, 72 ANNI, PENSIONATO SETTORE PUBBLICO GARIBALDI ALESSIO, 49 ANNI, PORTUALE GUASCO VALENTINA – detta Titti, 57 ANNI, COMMESSA MARIO LANO, 62 ANNI, BANCARIO DANILO LANTERI, 68 ANNI, ARTIGIANO LENA ANNALISA, 61 ANNI, OPERAIA MINISCALCO SARA, 40 ANNI, PSICOLOGA PACE VALERIO, 42 ANNI, INSEGNANTE ROGNONI MARCELLA, 58 ANNI, BIBLIOTECARIA UNIVERSITA’ DI GENOVA RUZZANTE ELENA, 29 ANNI, LAVORATORE AUTONOMO SCHIAVINATO FIORELLA, 51 ANNI, LAVORATORE AUTONOMO TALLONE BIANCA, 24 ANNI, STUDENTESSA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA SOCIALE TORELLI SANDRO, 46 ANNI, INSEGNANTE VASSALLO GIOVANNI, 60 ANNI, BANCARIO

Lucio Sardi

“La nostra lista è composta da personalità, personaggi, cittadini che esprimono il nostro profilo politico, quello della sinistra, dei diritti sociali, civili e dell’ambienti. Una sintesi del profilo politico che vogliamo rappresentare, una lista di sinistra ambientalista. Un progetto per la città che lo porta con l’esperienza dei propri candidati con il loro ruolo nella società. Sono persone che hanno un ruolo che vivono nella città, hanno delle idee e possono dare forza al nostro progetto.

Bisogna rilanciare una città che è obiettivamente in declino. Ci sono tutti i parametri della qualità della vita che vengono rilevati da organizzazioni terze che segnalano un arretramento della nostra città. Una condizione di declino soprattutto per le possibilità di lavoro per i giovani. Questa città non offre prospettive, non ha un futuro. Tutta l’operazione di facciata dell’attuale amministrazione non risponde a questo tipo di esigenze, non risponde ai suoi servizi ai cittadini che sono in grave difficoltà, e soprattutto alle nuove generazioni che non hanno prospettive. Si pensa di risolvere i problemi della città ammucchiando milioni di euro di opere pubbliche che non hanno una funzione reale per la città. Questo è un modello di sviluppo che è fallito. Noi vogliamo cambiarlo per rilanciarlo.

Cerchiamo di offrire ai cittadini di Imperia la chiara possibilità di una scelta, l’opportunità di cambiare questa città. Siamo fiduciosi che se quella componente di città che ha sofferenza, che vive male perchè ha problemi non risolti da questa attuale amministrazione, avrà la volontà di darci forza ci potrà essere l’opportunità di cambiarla veramente. Se raggiungeremo un ballottaggio, che è una possibilità reale, si potrà veramente scegliere tra due opzioni diverse di città. È molto importante in una città che sembra monocolore, che si vuole monopolizzare, controllare e assopire, noi vogliamo dare una possibilità di riscatto a questa città.

La coalizione di sinistra è unita in un progetto. Abbiamo trovato l’unità quando siamo tornati a ragionare sul progetto. Abbiamo la proposta di candidatura con Ivan Bracco che ha un progetto molto chiaro per la città con cui ci siamo trovati in sintonia. Non è una questione di scelte personali ma di idea, di proposte. Pensiamo di aver risolto tutti i problemi che c’erano prima perchè siamo tornati all’origine della funzione della politica. Risolvere i problemi dei cittadini”.