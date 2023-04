Regione Liguria: vice presidente Alessandro Piana. “Richiesti premi maggiori per l’agricoltura biologica”

Via libera della Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, all’apertura dei termini per la presentazione delle nuove domande sulla misura a superficie del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 11.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”.

“È un’apertura condizionata perché siamo in fase di modifica del PSR – spiega l’assessore Alessandro Piana – essendo previsto anche un aumento dei premi che, in precedenza, si attestavano su di un importo massimo di 900 euro a ettaro. L’aggiornamento richiesto vuole dare una risposta ulteriore allo scenario mutato per i nostri agricoltori rispetto agli anni scorsi, con un segnale concreto di sostegno. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 maggio e non è prorogabile, per cui auspichiamo un rush finale nella presentazione delle pratiche da rilasciare e firmare digitalmente sempre tramite il software SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Sono beneficiari – chiarisce Piana – gli agricoltori singoli o associati che già adottano i metodi di produzione biologica, regolarmente iscritti al SIB (Sistema informativo biologico) e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi previsti per le coltivazioni”.

La misura contempla premi annui per prati, seminativi e foraggere, ortive, olivi, viti, fruttiferi e floricole. Essendo un’apertura condizionata le domande saranno chiuse con i relativi pagamenti se si verificherà l’approvazione della Commissione Europea sulla modifica del PSR. Tutte le informazioni saranno disponibili su www.agriligurianet.it.