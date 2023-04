Calcio Eccellenza: Imperia-Forza e Coraggio termina 3-3 allo stadio Ciccione/Cronaca e Tabellino

Pari per l’Imperia, 3-3, al Nino Ciccione, nella trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza. I neroazzurri, che hanno chiuso il match in 10 uomini per l’espulsione di Virga, hanno trovato la via della rete con Giglio, Ardissone e Saviozzi. In classifica l’Imperia, che non ha più nulla da chiedere alla stagione, resta al quarto posto, dietro ad Albenga (oggi promossa in serie D dopo 33 anni), Lavagnese e Cairese.

Calcio Eccellenza: l’Imperia fermata sul 3-3 dal Forza e Coraggio

Tabellino

Imperia: Cella, Gandolfo, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio, Ardissone, Fatnassi, Saviozzi. A disposizione: Bova, Bourkaa, Panaino, Plando, Morchio, Lanteri, Campelli, Luques, Moro

Allenatore: Solari

Forza e Coraggio: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Benassi, Zambarda, Natale, Cuccolo, Maglione, Verona, Erpen,Shqypi. A disposizione: Biagioni, MiloneTornari, Ratti, D’Imporzano, Tonelli, Piazza, Cenderello, Cerchi

Allenatore: Gatti

Arbitro: Anton Giulio Ermini di Genova

Assistenti: Andrea Amadei e Daniele Pistis di Genova

Gol: Erpen(10’F), Giglio(16’I), Natale(28’F), Ardissone(41’I), Saviozzi(72’I), Ratti(81’F)

Ammoniti: Giglio(I), Guida(I), Shqypi(F), Zambarda(F), Solari(I), Guelfi(F), Taddei(I)

Espulsi: Virga (I)

Cronaca

Primo tempo

8′ OCCASIONE FORZA E CORAGGIO: tiro di Benassi parato a terra da Cella.

10′ GOL FORZA E CORAGGIO: la punizione di Erpen beffa Cella.

11′ OCCASIONE IMPERIA: tiro di Fatnassi dal limite dell’area, pallone fuori.

16′ GOL IMPERIA: in contropiede Saviozzi serve Giglio che da due passi insacca.

22′ scintille in campo, ammoniti Giglio (I), Shqypi (F) e Zambarda (F).

24′ ammonito Guida (I).

28′ GOL FORZA E CORAGGIO: Natale sorprende la difesa dell’Imperia e infila la rete del 2-1.

30′ OCCASIONE FORZA E CORAGGIO: miracolo di Cella sulla conclusione di Natale.

31′ OCCASIONE IMPERIA: tiro dal limite dell’area di Fatnassi di poco alto.

32′ espulso Virga.

39′ SOSTITUZIONE FORZA E CORAGGIO: esce Maglione entra Ratti.

41′ GOL IMPERIA: Giglio per Ardissone che da posizione defilata batte il portiere ospite.

42′ SOSTITUZIONE FORZA E CORAGGIO: esce Giannoccari, entra D’Imporzano.

Secondo tempo

45′ SOSTITUZIONE FORZA E CORAGGIO: esce Verona per infortunio ed entra Tonelli.

58′ SOSTITUZIONE IMPERIA: esce Ardissone ed entra Campelli.

60′ OCCASIONE IMPERIA: gran tiro di Gandolfo deviato da Mazzini in calcio d’angolo.

61′ ammonito Solari (F).

66′ OCCASIONE IMPERIA: Saviozzi tenta il tiro dal limite, pallone alto.

72′ GOL IMPERIA: azione personale di Giglio che serve Saviozzi il cui diagonale batte Mazzini.

74′ OCCASIONE FORZA E CORAGGIO: punizione, batte Erpen e Cella risponde con sicurezza.

81′ GOL FORZA E CORAGGIO: serpentina di Shqypi e assist per Ratti che solo davanti a Cella realizza la rete del 3-3. 89′ ammonito Guelfi (F).

90′ OCCASIONE IMPERIA: conclusione di Shqypi respinta da Cella.

90’+2′ SOSTITUZIONE IMPERIA: esce Saviozzi ed entra Luques.

90’+5′ Ammonito Taddei (I).

Classifica

Albenga 73 punti

Lavagnese 66

Cairese 56

Imperia 54

Forza E Coraggio 53

Campomorone Sant’Olcese 52

Genova Calcio 51

Rivasamba 49

Busalla Calcio 46

Athletic Club Albaro 45

Arenzano 44

Angelo Baiardo 42

Voltrese Vultur 36

Taggia 35

Rapallo Ruentes 31

Sestrese Calcio 29

Finale 21

Canaletto Sepor 20