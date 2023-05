Imperia: nuova vita per l’Infopoint del porto di Oneglia, trasformato in un centro-studio. “Un polo di promozione per il territorio con laboratori e vetrina di prodotti ittici” /Foto e Video

Il pianeta pesca, il pesce ritrovato, l’attività di chi vive e lavora sul mare, l’educazione al consumo consapevole rappresentano il core business dell’innovativo progetto che il Flag Gac “Il Mare delle Alpi” della Camera di Commercio di Imperia intende realizzare presso l’Infopoint, la struttura in concessione al Consorzio porto peschereccio di Imperia Oneglia utilizzata dagli imprenditori ittici per laboratori, corsi di formazione ed educazione ambientale.

Imperia: nuova vita per l’Infopoint del porto di Oneglia, trasformato in un centro studio

La mission è trasformare l’infopoint denominato “Pesce In…forma” in un “centro-studio” per attirare l’attenzione dei visitatori sulla storia, lo sviluppo e le prospettive riferite ai prodotti ittici locali e rilanciare così la centralità della pesca.

“Pesce In…forma” vuole essere un progetto aperto a cui possono contribuire tutti i protagonisti del comparto agroalimentare, del turismo e della cultura che condividono i valori e i principi di eticità e pluralismo: una vetrina delle produzioni che si innesta e nasce nel territorio del Flag Gac “Il Mare delle Alpi” e del Gal Riviera dei Fiori e si arricchisce di manifestazioni utili al coinvolgimento della popolazione e dei turisti.

Il progetto prevede una grande sala per attività, convegni ed esposizioni, un angolo catering come supporto a corsi e incontri sulla cucina del territorio per organizzare dimostrazioni, con la possibilità in futuro di utilizzare anche l’area esterna.

Ed ancora promuovere la divulgazione di un calendario eventi nell’ambito dell’apertura dell’Infopoint. Nel periodo maggio-settembre 2023 potranno essere proposte e inserite in una specifica programmazione: esposizione di prodotti tipici; mostre permanenti e/o temporanee; convegni; attività divulgative, formative e culturali come il pesce ritrovato; il ciclo dell’olio; il ciclo della lavanda; i vini e i prodotti del ponente ligure da abbinare alle specialità locali; educazione ambientale; illustrazione percorsi naturalistici; presentazioni di libri e mostre attinenti il territorio.

Enrico Lupi presidente Flag Gac Mare delle Alpi

“Noi abbiamo realizzato questa startup che credo sia molto importante, finanziandola per 50 mila euro da giungo a ottobre.

Vuole essere un centro di eccellenza, per dare vitalità a questa splendida struttura e per renderla animata e semplificare le peculiarità non solo della pesca, della sua cultura e del lavoro dei pescatori, ma anche questo binomio con l’entroterra.

In questa operazione vi è anche il Gal delle valli Imperiesi, una funzionalità di educazione consumatore finale e anche uno stimolo per i pescatori e cultura generale per coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle nostre eccellenze.

Grande impegno, grande sostegno delle associazioni di categoria. Siamo molto soddisfatti”.

Lara Servetti Flag Gac Mare delle Alpi

“Il nostro obiettivo è quello di far diventare questo infopoint il polo dell’agroalimentare. È una strategia che regione Liguria ha già avviato su altri territori.

Quello che si vuole è avere una casa del patrimonio ittico, del patrimonio agricolo e di tutta la nostra ricchezza culturale ed enogastronomica.

Il progetto è stato portato a termine tramite il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria del territorio. Hanno risposto con entusiasmo, fornendo un elenco di laboratori molto importanti e tematici.

Avremo dei laboratori sul prodotto ittico, su come riconoscerlo. Ma anche sulla lavanda, i frantoi, e anche vitivinicoli del territorio”.