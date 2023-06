Imperia: consegnata la bandiera verde agli Istituti Boine e Littardi, centinaia di bambini in festa al Parco Urbano. “Sensibilità incredibile per l’ambiente, siete il nostro futuro” / Foto e video

Centinaia di bambini in festa questa mattina al Parco Urbano di Imperia per la consegna della bandiera verde agli istituti comprensivi Boine e Littardi. Nello specifico sono state cinque le scuole che hanno svolto un percorso di sensibilizzazione verso l’ambiente e l’ecosistema marino: primaria di Caramagna, primaria di Piazza Mameli, primaria e infanzia Littardi di Piazza Roma e l’asilo Il Campo delle Fragole.

Un percorso che ha portato alla certificazione Fee e alla conquista della Bandiera Verde. Presenti i dirigenti scolastici Serena Carelli (Boine), Angelo Quaglia (Littardi), l’assessore ai servizi educativi Laura Gandolfo, i referenti del Fee Liguria Albina Savastano e Marina Adrì,i responsabili del CEA Benedetta Vassallo e Monica Previati oltre alle classi e alle maestre delle scuole interessate dal progetto.

Laura Gandolfo: “I miei ringraziamenti al corpo forestale dei Carabinieri, alla Guardia Costiera, alla Guardia di Finanza che hanno collaborato con il CEA per questo progetto e collaborano molto spesso con le scuole, alle maestre, alle famiglie e ai dirigenti scolastici in ordine sparso ma tutti con la stessa importanza, al CEA, ai Delfini di Ponente, a Roberto Michetti e Monica Previati, alla FEE qua rappresentata con la responsabile regionale Albina Savastano e Marina Adrì, l’ing. Benedetta Vassallo che mi ha supportato in questi anni in cui ho avuto la responsabilità del centro di educazione ambientale, è stata una collaborazione direi emozionante, prima ancora del lavoro c’è stato il sentimento, l’emozione, il guardare nella stessa direzione che sono cose che non si dimenticano e mi auguro che con lei e con il CEA ci sia ancora tanta collaborazione. Con le scuole ne sono sicura perché il mio prossimo nuovo incarico prevede le scuole, le maestre, i bambini e le famiglie. Ad maiora, aspettiamo i vostri lavori”.

Albina Savastano, Fee: “È stato un bellissimo risultato, voi sapete benissimo che la Fee oltre a consegnare la bandiera blu ai porti, Imperia ha avuto la bandiera Blu. Dal 1986 mi occupo non solo di bandiera blu ma anche di ecoschool. La Regione Liguria è al primo posto in Italia per le certificazioni della bandiera blu però ho una novità da darvi: la provincia di Imperia e di Savona hanno più bandiere verdi rispetto le altre province liguri quindi questo è un merito da parte dei ragazzi, dei professori, dei dirigenti scolastici e c’è una bellissima collaborazione con le amministrazioni comunali, con Laura Gandolfo, con Benedetta Vassallo con il sindaco e con i sindaci di ben 24 comuni, da Camporosso a Celle Liguri. Noi del FEE collaboriamo con tutte le istituzioni con i carabinieri della forestale perché abbiamo anche comuni dell’entroterra che vi hanno aderito, non solo quelle del mare. Collaborazione anche con il CEA che dà un bellissimo aiuto e collaborazione valida alle scuole, ma il merito va a voi ragazzi che vi siete meritati questa bandiera. Voi siete il nostro futuro, Imperia ha avuto 4 bandiere verdi e 5 certificati”.

Tutte le classi si sono esibite in canti e balli a tema ricordando a tutti, grandi e piccini l’importanza del rispetto dell’ecosistema.