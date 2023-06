Liguria: morte di Berlusconi, dopo la bagarre in consiglio interviene Marco Scajola. “La sinistra ha dimostrato di non rispettare le istituzioni”

È scomparso un ex presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’attuale primo ministro Giorgia Meloni hanno indetto per domani il lutto nazionale. È quindi doveroso per le istituzioni locali ricordare una figura che ha fatto la storia politica dell’Italia, salutata domani a Milano anche dal Capo dello Stato e dal presidente del Consiglio. Purtroppo in Liguria la sinistra ha dimostrato di non rispettare in alcun modo le istituzioni, di non rispettare quelle che sono le minime regole di rispetto civile”.

Affondo dell’assessore regionale dopo il dibattito di stamani in Consiglio, finito con l’abbandono dell’aula da parte della maggioranza

Così l’assessore con la delega ai rapporti con il Consiglio regionale Marco Scajola dopo quanto successo questa mattina in Consiglio regionale durante il minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi.

“Questa mattina – continua l’assessore Marco Scajola – in Consiglio regionale i componenti della Giunta e della maggioranza sono usciti dopo un breve confronto perché non c’erano più le condizioni per poter proseguire i lavori in serenità. È stato giusto farlo per tutelare il Consiglio regionale, per tutelare le migliaia di cittadini che ci hanno eletto e ci hanno chiesto di governare questa regione. Facciamo fatica a lavorare dentro un Consiglio regionale dove ci sono persone che calpestano le minime regole democratiche di un Paese”.