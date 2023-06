Diano Castello: sabato 17 giugno il primo Festival del Gin nel Borgo, serata di drink, food and music

C’è grande attesa e curiosità per il 1° Festival Gin nel Borgo, evento dedicato ai distillati di ginepro della Riviera Ligure, in programma sabato 17 giugno, dalle ore 18 alle 24, a Diano Castello. L’appuntamento è in piazza Matteotti, all’ingresso del borgo medievale, a fianco della chiesa parrocchiale di San Nicola. Tre i “temi” portanti della serata: drink, food, music.

DRINK. Barbarasa Gin (Pompeiana), Dea Diana Gin (Diano Castello), Gin del Molo (Varigotti), Hanbury Gin (Ventimiglia), Pier67 Gin (Savona) e Taggiasco Gin (Badalucco) saranno i protagonisti della serata: i rispettivi produttori avranno uno stand – per degustazione e vendita – a loro disposizione, ed inoltre, in un’apposito spazio, tre barman professionisti proporranno una decina di cocktail (anche con il vermentino, il pigato ed il chinotto), con la possibilità per gli interessati di scegliere quale gin abbinare. Le toniche ufficiali di Gin nel Borgo sono Harry’s ed Eloise di Cipriani, rispettivamente indian e mediterranean, cui si aggiunge il più ligure Basilichito di Borea e Rossi. Per chi predilige bevande con un tasso alcolico più basso, sarà presente anche il birrificio artigianale Nadir di Sanremo e saranno ovviamente disponibili anche bevande analcoliche. Calizzano è l’acqua ufficiale. Da notare che saranno in esposizione anche i campioni di altri gin della Liguria, fatti pervenire da aziende delle province di Genova e La Spezia, interessate a partecipare a future iniziative di questo genere. Si tratta di sette prodotti: U Spessia e L’Antimagone (Genova), Gin Rusagni (Rezzoaglio, Val d’Aveto), Camugin (Camogli) e Tre Grazie Gin (Deiva Marina) nelle tre versioni Eufrosine, Aglaia e Talia.

FOOD. Sin dalle ore 18, per un apericena in uno dei borghi più belli d’Italia, sino a tarda serata, saranno pronte specialità tipiche e stuzzicanti proposte (pan fritto, frittelle, panissa, pansotti, ravioli, rostelle e le immancabili patatine fritte), preparate dalle locali associazioni Amici del Castello di Diano Castello, Famia Dianese di Diano Marina, Pro Loco Alta Valle Dianese di Diano Arentino e Rebattabuse di San Bartolomeo al mare.

MUSIC. Due le band che saliranno sul palco di piazza Matteotti. Dapprima i Wine and Roses (Chantalle Allomello, Piero Mareri, Mauro Demoro, Marcello Repola, Marco Moro), con un ampio repertorio jazz, tra swing, ballad e bossa nova. La seconda parte della serata vedrà protagonista il gruppo Il Cielo d’Irlanda (Fabio Nuti, Costantino Lengueglia, Marco Osti e Marino Tomatis) con brani rock e della tradizionale irlandese.

BARMAN. La preparazione dei cocktail è affidata alle esperte mani di tre super interpreti dell’arte della mixologia. Ecco una loro breve presentazione. Fiore Papaleo, capo barman Aibes, è sommelier Fisar e maestro barista Illy, vanta esperienze in varie località italiane ed estere. Il wine bar che ha gestito per 5 anni è stato segnalato su quattro edizioni della guida Gambero Rosso. Lorenzo Verdecchia, capobarman Aibes, per 12 anni in Hilton, è stato anche direttore di sala in hotel 5 stelle sul Garda. Da sette stagioni è al banco dell’hotel Gabriella. Vincitore dell’edizione 2023 di Aromaticocktail, rappresenterà Aibes Sanremo al concorso nazionale di Roma. Davide Verderio, barman Aibes, originario della Brianza, vive a Imperia da da 20 anni. Titolare e gestore di diversi locali fra Imperia e Sanremo, a novembre rappresenterà anch’egli l’Aibes all’appuntamento in programma nella Capitale.

BUS NAVETTA. Previsto servizio di bus navetta gratuito, dalle ore 18 alle 24, con partenza da via Cesare Battisti (angolo via Capocaccia), a Diano Marina, e arrivo in piazza Quaglia, all’ingresso del borgo di Diano Castello, a pochi metri dalla location dell’evento. Il bus effettuerà ovviamente anche le corse di ritorno. Per il parcheggio sarà disponibile anche lo sferisterio Quaglia.

PRE-EVENTO. Lo svolgimento di Gin nel Borgo è stato preceduto ieri, mercoledì 14 giugno, da un incontro, tenutosi presso il teatro Concordia di Diano Castello, riservato agli operatori. Nell’occasione l’esperto barman Lorenzo Verdecchia ha illustrato ai presenti la storia di questo distillato e ha guidato un’interessante degustazione dei sei gin locali. Nell’occasione è stato presentato in anteprima un nuovo gin ligure, Shori (ideato da un’azienda di San Bartolomeo al mare), prossimamente disponibile sul mercato.

I COMMENTI. L’iniziativa è promossa dal Comune di Diano Castello e si avvale del patrocinio della Regione Liguria. “Il gin è di gran moda, con un numero crescente di giovani imprenditori coinvolti, anche nel ponente ligure – afferma Romando Damonte, sindaco di Diano Castello -. Abbiamo pertanto pensato di dedicargli un evento. Speriamo di aver fatto centro, come nel 1994 quando venne lanciato il Premio Vermentino, per il quale sono pervenute oltre 120 etichette da tutta Italia e la cui giuria, presieduta da Paolo Massobrio, si riunirà proprio in questo weekend”. Parola di apprezzamento arrivano dal vicepresidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura e al marketing territoriale: “Il festival dei distillati di ginepro dimostra il costante orientamento dell’amministrazione comunale di Diano Castello per il territorio e per le nostre aziende che ben coniugano tradizione ed innovazione – è il commento di Alessandro Piana -. Gin nel Borgo sarà anche un appuntamento di avvicinamento al Premio Vermentino, quest’anno nuovamente con un record di etichette, al suo trentesimo compleanno. L’attenzione convinta della Regione Liguria intende riaffermare che cultura e mondo del vino sono intimamente legati”. L’organizzazione tecnica è curata da agenzia Immedia.

Queste le schede dei sei distillati su cui è incentrato l’evento.

BARBARASA GIN

Località: Pompeiana

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 43°

Descrizione: a base di ginepro, scorze di limone e pompelmo rosa, bacche di goji, rosmarino, foglie di mirto e di ulivo taggiasco.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco a colonna parzialmente in correnti di vapore.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: www.barbarasagin.com

DEA DIANA GIN

Località: Diano Castello

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 43°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, foglie di Vermentino, basilico, arancia, tarassaco e coriandolo.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco discontinuo.

Anno di inizio produzione: 2023

Web: www.deadianagin.com

THE HANBURY GIN

Località: Ventimiglia

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 42°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, cannella, rosmarino, iris, ginepro, angelica, lime, mirto, arancio, fiori d’arancio, rosa bulgara.

Tecnica: Distilled Compound Gin, distillato a mano utilizzando diverse tecniche a seconda delle botaniche, tra cui piccoli impianti discontinui a bagnomaria ed impianti sottovuoto.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: instagram.com/the_hanburygin

GIN DEL MOLO

Località: Varigotti

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 42°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, limone, timo, cordiandolo e sale integrale marino.

Tecnica: Distilled Compound Gin, infusione a freddo e distillazione sottovuoto.

Anno di inizio produzione: 2020

Web: www.gindelmolo.it

PIER67 GIN

Località: Savona

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 40°

Descrizione: sapore mediterraneo, a base di bacche di ginepro, rosmarino e alloro freschi, pepe, chiodi di garofano, con il sentore dolce-amaro del chinotto.

Tecnica: Distilled Gin, distillazione durante la luna piena con alambicco discontinuo.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: www.pier67gin.com

TAGGIASCO GIN

Località: Badalucco

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 44°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, coriandolo, pepe rosa e olive Taggiasche Roi asciutte.

Tecnica: Italian Distilled Gin, distillato a bassa temperatura

Anno di inizio produzione: 2018