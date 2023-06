Imperia, progetto “Con-tatto vela”: Rotary e Handarpermare salpano lunedì verso la Francia, con 12 ragazze e ragazzi affetti da autismo/Foto

Dal 19 al 23 giugno un gruppo composto da dodici ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico, dallo staff del Centro regionale disturbi spettro autistico in età adulta dell’ASL Città di Torino e da volontari del Rotary Distretto 2031 (Alto Piemonte e Valle d’Aosta) e della Lega Navale Italiana di Arona (NO) navigherà a bordo di due barche a vela e un catamarano tra la Liguria e la Costa Azzura, tra Italia e Francia, per il progetto abilitativo “Con-tatto Vela”.

Iniziativa del Distretto 2031 in collaborazione con Asl di Torino e Lega Navale di Arona

“Con-tatto Vela” è un progetto abilitativo, promosso dal Rotary Distretto 2031 in collaborazione con l’ASL Città di Torino e il dottor Roberto Keller, direttore del Centro regionale disturbi spettro autistico in età adulta della Regione Piemonte e realizzato grazie al supporto degli istruttori della Lega Navale Italiana di Arona, volto a potenziare le abilità adattive di persone autistiche. Queste sono da intendersi come quell’insieme di capacità che permettono all’individuo di sviluppare modalità più armoniche di “stare” nel proprio ambiente di vita: riguardano le aree della cura del sé, della comunicazione, delle relazioni sociali, l’uso delle risorse della comunità e, più in generale, lo sviluppo dell’autodeterminazione.

Il punto innovativo del progetto “Con-tatto” risiede nel lavorare su queste abilità durante un percorso itinerante, in barca a vela nel caso dell’edizione “Con-tatto Vela”, con il supporto di un team medico-scientifico che guida i destinatari del progetto e ne monitora i progressi.

Proprio in ragione di queste peculiarità, nei giorni scorsi il progetto “Con-tatto Vela” è stato presentato alle Nazioni Unite dal Dottor Roberto Keller, su invito del Ministero per le Disabilità, nel corso della 16esima Conferenza annuale ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità (New York, USA, 13-15 giugno 2023). Partito a giugno 2022, il progetto “Con-tatto Vela” ha portato i ragazzi e le ragazze con autismo (10 uomini e 2 donne) ad allenarsi in barca a vela ogni mese (esclusi dicembre 2022 e gennaio 2023) sul Lago Maggiore.

Le giornate di formazione hanno visto alternarsi momenti di teoria in aula a pomeriggi a bordo, con paesaggi come quelli della Rocca di Angera e dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a fare da sfondo. Tutto questo, al fine di prepararsi allo step finale dell’esperienza di “Con-tatto”: i cinque giorni in mare tra Italia e Francia che attendono il gruppo dal 19 al 23 giugno.

La crociera sarà resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Handarpermare e a bordo di due barche a vela e un catamarano, seguirà le tappe:

• Lunedì 19 giugno: Imperia – Mentone

(Partenza ore 11.30 – arrivo stimato ore 16.30)

• Martedì 20 giugno: Mentone – Antibes

(Partenza ore 09.30 – arrivo stimato ore 15.00)

• Mercoledì 21 giugno: Antibes – Nizza

(Partenza ore 10.30 – arrivo stimato ore 16.00)

• Giovedì 22 giugno: Nizza – Sanremo

(Partenza ore 09.30 – arrivo stimato ore 16.00)

• Venerdì 23 giugno: Sanremo – Imperia

(Partenza ore 09.30 – arrivo stimato ore 15.00)

Durante la settimana, il gruppo di “Con-tatto Vela” incontrerà le istituzioni e i Rotary Club locali di Liguria e Costa Azzurra, alcuni dei quali sono stati di fondamentale aiuto nell’organizzazione della crociera finale. L’esperienza velica non è la prima edizione del progetto “Con-tatto”: nel 2021, dodici ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico (alcuni dei quali ora coinvolti della versione nautica del progetto) hanno percorso circa 200 chilometri a piedi lungo la Via Francigena fino a Roma, dove sono stati ricevuti da Papa Francesco. Questa prima edizione del progetto “Con-tatto” è raccontata nel film “Sul sentiero blu” (2022) di Gabriele Vacis, trasmesso nei cinema e, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, in televisione.

LINK UTILI



https://www.facebook.com/camminocontatto

https://www.instagram.com/camminocontatto/