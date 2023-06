M&T Festival: da lunedì 3 luglio tornano a San Bartolomeo gli spettacoli di musica e teatro. Primo appuntamento dedicato alla Madre Terra con la cantautrice Grazia Di Michele

Lunedì 3 luglio comincia il Festival M&T, il festival di musica e teatro che caratterizza San Bartolomeo al Mare con un tuffo negli spettacoli lungo tutta la prima settimana di luglio. Organizzata dall’associazione La Ritmica in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare e l’associazione Centro Sociale Incontro, la 29ma edizione del Festival M&T si svolgerà come di consueto in piazza Torre Santa Maria sempre alle ore 21:30. Non mancherà il drumcircle (momento dedicato al mondo delle percussioni e dei tamburi, aperto a tutti) tutte le mattine, a partire dalle 10:00 sempre in piazza Torre Santa Maria, da lunedì a sabato luglio.

L’appuntamento di lunedì è con Grazia Di Michele, cantautrice, musicista, musicoterapeuta e insegnante di canto con “Terra!”, un omaggio alla Madre Terra, alla natura, al Sud America. Pianoforte, chitarre e voci che ci accompagnano a scoprire i ritmi e le emozioni di un’umanità che vive in armonia con la natura e in equilibrio con le passioni. Grazia Di Michele è stata diverse volte in gara al Festival di Sanremo classificandosi terza nell’edizione del 1993. Ha lavorato con artisti del calibro di Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Ornella Vanoni e Massimo Ranieri ed è stata docente al talent “Amici” di Maria De Filippi, dal 2003 al 2015, e poi al talent show per bambini “Pequinos Gigantes”.

La seconda serata è dedicata alla World music – caratterizzata dalla contaminazione tra elementi di popular music e musica tradizionale – in chiave moderna. L’esibizione dei Magasin du Café di martedì regalerà al pubblico un sound universale con suoni esotici mescolati a rock, folk, jazz e dialogo inedito tra i cinque musicisti che formano il gruppo. Si tratta di una band molto particolare, che ama suonare in luoghi incontaminati: i loro concerti sono una vera e propria esperienza, da vivere abbandonandosi completamente, come dicono loro, al flow.

Mercoledì si apre il sipario su Eufonika: non solo un concerto jazz ma uno spettacolo variegato tra immagini retrò, descrizioni narrate di storia jazz e una coinvolgente “Tap dance”. Grandi melodie del passato coinvolgeranno il pubblico in una continua contaminazione con i brani più moderni, mescolando pop e jazz, charleston e linda hop su brani di Amy Winehouse, Sting, Abba e Lady Gaga.

Giovedì serata dedicata allo spettacolo teatrale “Un soft per sei”, che verrà messo in scena dagli attori Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini, Chiara Buratti, Ettore Scarpa, Diego Casale, Gianmarco Canalella e dal pubblico stesso. Questa divertente commedia aprirà infatti le porte agli spettatori, che potranno intervenire e modificare ciò che gli attori faranno in scena con l’utilizzo del proprio cellulare.

Venerdì saliranno sul palco di piazza Torre Santa Maria i Dirotta su Cuba, gruppo fondato da Simona Bencini, voce e anima della band più funky d’Italia. Dopo quasi due anni di pausa, i Dirotta su Cuba tornano a proporre i loro più grandi successi, come “Gelosia”, “Liberi di, liberi da”, “Dove sei” e “È andata così”.

La serata conclusiva del festival, quella di sabato, sarà dedicata al ricordo di Gianni Branca, artista di rilievo internazionale scomparso nel 2014. Designato miglior batterista-percussionista al concorso internazionale “Percfest memorial Naco” svoltosi in Liguria nel 1997, Gianni Banca ebbe una carriera di grande valore artistico con esperienze come “Festivalbar”, “Un disco per l’estate” (1994) Rai 1 (1996-1998-1999), Rai Sat (1999), Rai 2 (2000-2001). Durante la serata di sabato si esibiranno i The Blue Laws & Fratelli Lambretta in “Song for a friend” con ospite speciale Danilo Amerio, grande cantautore italiano noto per la collaborazione alla produzione e alla realizzazione di molti album di artisti come Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Lorenzo Jovanotti, Mia Martini, Aleandro Baldi e Paolo Vallesi.

“Il M&T Festival dà armonia a San Bartolomeo al Mare con il suo inconfondibile ritmo e l’entusiasmo di chi ogni anno lavora per offrire un sempre più alto valore artistico – dichiara il Sindaco Valerio Urso -. Quest’anno l’associazione culturale La Ritmica alza ancor più l’asticella offrendo spettacoli di livello assoluto che sono il risultato di una sinergica collaborazione con il Comune, con il quale condivide fin dall’inizio l’obiettivo di proporre un calendario di spessore, apprezzabile come sempre da tutti, gratuitamente. Con il suo fratellino minore – il Rovere Jazz – il M&T Festival offre indimenticabili momenti di musica e teatro nelle piazze della nostra cittadina, invitando turisti e residenti a far parte di questa bellissima festa dedicata alla musica di qualità, alle emozioni del teatro, alle suggestioni del jazz e alla condivisione di un progetto che con orgoglio vedo crescere e confermarsi ogni anno come uno dei momenti più attesi della stagione estiva. La nostra collaborazione con l’Associazione La Ritmica ha radici antiche che risalgono al periodo in cui il compianto e sempre mai troppo ricordato Gianni Branca venne scelto come Direttore artistico del M&T Festival. La sua energia ci travolse e da allora non abbiamo mai smesso di farci trasportare”.

