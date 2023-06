Monesi: entro l’anno un nuovo punto ristoro per escursionisti a Valcona. Assessore Marco Scajola. “Grande intervento di recupero per il territorio”

Si concluderanno entro l’anno i lavori di riqualificazione del “teccio” in località Valcona di Mendatica, acquistato dal Comune e finanziato da Regione Liguria con il Fondo Strategico Regionale 2022, con oltre 250 mila euro.

I lavori per un totale di circa 300 mila euro, consentiranno di trasformare un immobile abbandonato da anni in punto di sosta e ristoro alle porte del meraviglioso bosco delle Navette.

La struttura sarà in grado di soddisfare l’80% del fabbisogno di riscaldamento e acqua calda, grazie all’energia rinnovabile; sarà accessibile a persone con ridotte capacità motorie e offrirà nuovi posti di lavoro stabili.

Entro luglio sarà inoltre avviato dal Comune il bando per la ricerca del gestore della struttura

“La sfida è quella di favorire il ritorno alla vita in montagna – afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – con l’insediamento di un’attività economicamente sostenibile: il primo tassello di un processo di rigenerazione che mette insieme qualità architettonica, innovazione culturale e rinascita economica. Stiamo lavorando con grande determinazione per finanziare interventi in tutti i comuni della Liguria, prevalentemente quelli più piccoli con un occhio di riguardo all’entroterra. Troppe volte trascurato e che rappresenta un grandissimo valore culturale e turistico della Liguria. Tutto questo è realizzabile grazie alla preziosa collaborazione dei sindaci, con i quali programmiamo lo sviluppo del territorio, seguiamo i progetti, per finanziare ed intervenire in breve tempo”.

Afferma Piero Pelassa, sindaco di Mendatica: “Sono molto felice del lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con la regione Liguria. Questo nuovo insediamento, è strategico per rilanciare il turismo nel nostro entroterra, proponendo alle persone di trascorrere giornate in un luogo meraviglioso”.