Diano Marina: consolidamento Incompiuta. Incarico all’Ing. Lauretti, consigliere comunale a Imperia

Il Comune di Diano Marina ha affidato all’ing. Enrico Lauretti, oggi consigliere comunale a Imperia, l’incarico di supporto al Rup per il progetto di consolidamento del versante in frana insistente sull’Incompiuta. Nel dettaglio, l’importo del contratto è pari a 18.500 euro, oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di 23.472,80 euro.

Diano Marina: consolidamento Incompiuta, l’ing. Lauretti affiancherà il Rup

Il consolidamento dell’Incompiuta, finanziato con contributo ministeriale per il tramite del Settore Protezione Civile della Regione Liguria, è un intervento ritenuto di massima urgenza dal Comune di Diano Marina in quanto il finanziamento concesso ha in obbligo la scadenza del 26/11/2023 per la fine dei

lavori rendicontati. Responsabile del procedimento, che sarà affiancato da Lauretti, è il Segretario Comunale Monica Veziano, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

I lavori di consolidbamento dell’Incompiuta sono fondamentali per il progetto della Ciclovia Tirrenica che permetterà, alla pista ciclabile, di collegare l’intero ponente ligure.